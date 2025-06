CSP acusa a opositores de ‘antipatriotas’ por tergiversar sus declaraciones que causaron reclamo de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a políticos mexicanos opositores a su gobierno de ser quienes tergiversaron declaraciones que hizo semanas atrás, para asegurar que ella incitó a mexicanos en Estados Unidos a realizar las manifestaciones violentas ante las redadas, y que pudo ser lo que dio pie a que la secretaria de Seguridad de dicho país, Kristi Noem, también la responsabilizara de dichas movilizaciones.

En conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que cuando surgió la propuesta en el Congreso estadounidense de aplicar impuesto al envío de remesas, llamó a realizar movilizaciones contra el proyecto, pero se refería a lo que terminaron por hacer los senadores mexicanos que viajaron a dicho país para hablar con los congresistas o los connacionales, que enviaron cartas a los legisladores para exponer el desacuerdo con dicho plan.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que políticos mexicanos tomaron su declaración hecha ante ese contexto para publicar opiniones y demás materiales en redes sociales, donde afirmaron que ahora la mandataria de llamar a protestas en aquel país, en contra de las redadas de migrantes.

Bajo este escenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a los opositores de actuar irresponsablemente y con una actitud “antipatriota” para buscar en el extranjero el apoyo que ya no tienen en México, a pesar de que ello represente un conflicto entre ambas naciones.

Y es que también insinuó que dichas publicaciones pudieron haber llegado a los funcionarios estadounidenses y haber sido el motivo del malentendido por el cual la secretaria de Seguridad, Krisri Noem, la acusó ayer de incitar a los disturbios registrados en Los Ángeles.

“Esta tergiversación de que una declaración hace tres semanas tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, no tiene absolutamente nada que ver y es tergiversar, porque quien sube estos estos posteos en sus redes sabe que es mentira. Están mintiendo deliberadamente… No es un asunto de crítica a la Presidenta, sí es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos; por eso digo que es antipatriota. Más allá de que no estén de acuerdo conmigo —que tienen todo su derecho y para eso hay oposición—, pues el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México”, señaló Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

