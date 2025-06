‘La 4T no se somete ni se entrega’: Dolores Padierna asegura que el gobierno defiende con dignidad a migrantes

La diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que México mantiene una postura firme, soberana y digna frente al gobierno de Estados Unidos, especialmente en el tema migratorio, y respaldó plenamente la posición del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La agenda bilateral con Estados Unidos ha sido siempre, a lo largo de décadas, una agenda extremadamente compleja”, reconoció la legisladora, quien sostuvo que la migración debe atenderse desde sus causas y no utilizarse de forma oportunista.

Padierna Luna denunció que muchas de las personas afectadas por redadas y actos de represión en Estados Unidos no son migrantes indocumentados, sino ciudadanos estadounidenses de origen mexicano: “Son paisanos, paisanas, compatriotas que deben de tener la garantía de respeto a sus derechos. No con redadas injustificadas, de ninguna manera con deportaciones sin motivo”.

#EnTribuna de la #ComisiónPermanente

Hacemos un llamado a la oposición responsable, no a los hipócritas, a que pudiera firmar una verdadera unidad nacional, sumar esfuerzos para juntos defender el interés de México.

Juntas, juntos defender los intereses de las y los migrantes y… pic.twitter.com/sskBKBAv2o — Dolores Padierna (@Dolores_PL) June 11, 2025

Padierna defiende protestas pacíficas de migrantes

Al referirse a las recientes protestas de comunidades migrantes, la diputada subrayó su carácter pacífico y alertó sobre la posible infiltración de provocadores: “Las protestas han sido absolutamente pacíficas, pero siempre hay provocadores, siempre hay ultraderecha enmascarada que se mete a las movilizaciones legítimas”.

En defensa de la postura del gobierno mexicano, Padierna destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme, sensata y comprometida con los derechos humanos. “La presidenta ha sido ejemplo de prudencia, ha sido ejemplo de certidumbre, ha mantenido la cabeza fría frente a todos los intentos de desestabilizar al país”, afirmó.

Además, recalcó que es falso que desde el gobierno se promuevan manifestaciones violentas: “Falso de toda falsedad que la presidenta promueva manifestaciones violentas”, y enfatizó que “La respuesta del gobierno de México ante la migración ha sido, primero, de una amplia solidaridad con la comunidad migrante, con la comunidad de mexicanas y mexicanos que viven allá y que lo único que hacen es buscar mejores condiciones de vida.”

La diputada también hizo un llamado a la unidad nacional para defender los intereses de México y de la comunidad migrante. “Hacemos un llamado a la oposición responsable (…) para juntos defender el interés de México”.

Finalmente, Padierna lanzó una crítica contundente a los gobiernos neoliberales y a quienes intentan deslegitimar a la Cuarta Transformación: “No es digno de ningún mexicano, de ninguna mexicana, hacerse eco de las políticas racistas y xenófobas (…) Nosotros decimos: no a la sumisión, no al entreguismo (…) cooperación sí, subordinación no”.

FBPT