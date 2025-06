Fernández Noroña rechaza cambiar su estilo político tras controversias recientes

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no cambiará su carácter ni su estilo político “aunque me chupe la bruja” y eso frustre sus aspiraciones rumbo a 2030. El también senador morenista aclaró que no ha expresado interés por permanecer en el cargo y que su fortaleza política no depende de los puestos que ha ocupado, sino de la autenticidad con la que ha construido su trayectoria.

“Mi fuerza no es estar en la presidencia de la mesa directiva, mi fuerza es quien soy. Siempre he sido igual. He llegado a donde estoy siendo lo que soy, no voy a cambiar. Si por como soy me chupa la bruja políticamente hablando, bien empleado. NO tengo ningún problema; pero si eso me da nuevas oportunidades, bien empleado”.

Insistió en conferencia de prensa que existe una “ofensiva” para evitar que pueda reelegirse en la presidencia de la Cámara Alta, aunque dijo, no ha manifestado en ningún momento interés por permanecer un año más en el cargo.

El senador Gerardo Fernández Noroña ı Foto: Especial

“Sí hay una ofensiva, tres meses lleva, estamos a punto de cumplir tres meses, fue desde más menos el 19 de marzo, la de diario. Siempre ha habido cosas en mi contra, pero ahora es muy consistente, entonces ya vi que aguanto eso y más”, puntualizó.

Además de que señaló: “Yo no pienso ir a una reelección para que me madreen, yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario, y yo estoy más bien en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces, el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y los medios lo entiendo, pero es injustificado”, esto tras recordar que seis años atrás el expresidente del Senado, Martí Batres quiso reelegirse y perdió en el intento.

