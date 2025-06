Monreal afirma que se restablecerá la relación bilateral entre México y EU

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó de manera anticipada su participación en la Cumbre del G7, donde se reuniría con la presidenta Claudia Sheinbaum, está seguro que pronto se restablecerá la conversación y la relación bilateral entre ambos mandatarios.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que “nosotros vamos a respaldar a nuestra presidenta, y ella, el haber ido mostró una actitud positiva de apertura, de diálogo y de búsqueda de solución a los problemas que estamos padeciendo mexicanos y mexicanas”.

Ricardo Monreal defendió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la cancelación del encuentro con Donald Trump en el G7, atribuyéndolo a la crisis internacional. ı Foto: larazondemexico

Añadió: “Le mandamos un abrazo, los mejores parabienes, las mejores vibras a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre ha mostrado, siempre ha expresado su apertura para conversar, para platicar, para dialogar”.

Cuestionado sobre si la cancelación del encuentro que sostendrían la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, en el marco de la Cumbre del G7, en Canadá, fue un fracaso, como lo han señalado diputados de oposición, Monreal Ávila respondió: “Ellos siempre se alegran cuando no se llevan a cabo este tipo de reuniones, nosotros no”.

Recordó que “hoy se llevaría a cabo esta primera reunión presencial. Lo abrupto de la salida del presidente Donald Trump, lo único que advierte es la emergencia del motivo por el que tuvo que abandonar la Cumbre G7, por la guerra que está en Irán y también en el Estado de Israel”.

Anotó que “no debería haber ningún mexicano o mexicana que se alegrase por eso, porque finalmente es el país, al margen de que tengan animadversión o ideológicamente sean distintos a nuestro movimiento.

“Creo que no es un buen estilo de civilidad, no es una buena actitud de racionalidad política, no es una buena actitud de tolerancia y mesura. Alegrarse por esto, me parece un gesto menor y un gesto que no quisiera calificar, porque entraría al mismo proceso que ellos hacen”, señaló.

Dijo que él no calificaría esta acción como “mezquindad, porque son términos muy fuertes que te alejan de la posibilidad de diálogo. Yo lo único que plantearía a la oposición es que actuaran con mesura, con una actitud racional y con un gesto de civilidad política para con la presidenta de México”.

Por otra parte, sostuvo que la firma del Acuerdo Nacional de Cuentas y Transparencia en las Universidades Públicas de México, entre la Cámara de Diputados y la ANUIES, es un “gran paso, donde hace 10 años era imposible pensar en que aceptaran ser auditados los entes públicos llamados universidades.

“Hoy han entrado a una etapa y un proceso de mayor conciencia, y esta firma es simplemente para transparentar los recursos, rendir cuentas y aceptar cualquier tipo de auditorías, pero sobre todo hacer uso moderado, racional, transparente y austero de los recursos públicos que se le asignan por el Estado mexicano, vía Cámara de Diputados, con el pleno ejercicio del Ejecutivo para su aplicación”.

Indicó que, “hoy vimos solamente esta parte de rendición de cuentas y transparencia, pero pronto nos vamos a reunir para ver la calidad de la educación, como el subsecretario de Educación bien afirmó”.

Interrogado sobre si este tipo de acciones ayudarían a terminar con casos, como el de la “Estafa Maestra”, señaló: “Todo eso debe terminarse. Por eso este tipo de acuerdos que hemos firmado es para evitar que se den ‘estafas maestras’, que se despilfarre el recurso, que se dispendie o que se desvíe para otros propósitos distintos a la educación. Estos son los instrumentos jurídicos a través de los cuales harán imposible o harán más difícil la desviación de los recursos públicos en la educación superior.

