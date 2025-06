En VIDEO, Presidenta Sheinbaum comparte participación y mensaje que dio en la Cumbre del G7

En medio del conflicto bélico que se ha desatado entre Irán e Israel, así como el que persiste entre Rusia y Ucrania, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado a la paz y el humanismo para que el “odio entre las naciones” no pase a dominar el escenario mundial.

Esta fue la postura que manifestó Claudia Sheinbaum Pardo ante la Cumbre del G7 en Canadá, a la que ayer acudió como invitada, y ante cuyos líderes recalcó que la paz no consiste únicamente en evitar que haya guerras, sino que también haya condiciones justas en el comercio y cooperación.

Al arranque del mensaje, recién compartido este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México ha promovido históricamente el diálogo, el desarme y el respeto a la soberanía, citando así al expresidente Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Durante nuestra participación en la Cumbre del G7, llamamos a trabajar con firmeza por la paz; México ha sido históricamente un país promotor del diálogo, del desarme y del respeto a la soberanía de los pueblos. La política se inventó para construir puentes y soluciones. pic.twitter.com/MXQIMRitfZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 18, 2025

“Con ello como principio, y dada la situación internacional de la que no podemos abstraernos, en nombre de México hacemos un llamado a las grandes naciones a construir en vez de destruir, a trabajar con firmeza por la paz. Tal vez somos idealistas, pero preferimos el llamado al humanismo a rendirnos frente al conformismo o el silencio”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el resurgimiento de los conflictos armados y la normalización de la violencia, la discriminación y el sufrimiento son motivo de preocupación generalizada, ante el cual dijo que “ningún interés puede estar por encima de las vidas humanas” y que para ello es que se inventó la política, de manera que ésta permita alcanzar soluciones ante desacuerdos.

“El odio entre naciones, comunidades e individuos no debe dominar la civilización actual. Desde nuestra visión, el camino no es el armamentismo, sino la diplomacia activa. La política se inventó para evitar la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, bélica, comercial o fría. La política se inventó para evitar la desolación, para construir cuentas y soluciones. Se inventó para que la paz se construya, no se imponga”, exclamó Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la paz no significa únicamente que no haya enfrentamientos armados, sino que también exista la justicia, el comercio justo, las oportunidades, la cooperación para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

En otro punto, Claudia Sheinbaum Pardo también pidió reconocer a las comunidades migrantes y las contribuciones que hacen a los países que los reciben.

Bajo este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que los mexicanos que residen en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas que “construido su vida con dignidad, cumplen con las leyes, son de esfuerzo y dedicación, pagan impuestos, asumen responsabilidades y no merecen discriminación, sino respeto y reconocimiento”.

Así, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el objetivo central es que las poblaciones cuenten con un empleo bien pagado y acceso a una vida digna en sus lugares de origen.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum Pardo planteó ante el G7 la propuesta hecha ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para realizar una cumbre por el bienestar económico, en la que participen los países que conforman ambos grupos y demás.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo es que se fortalezca una cooperación efectiva para el desarrollo, un comercio justo y recíproco, como base de una paz duradera que el mundo entero, que permitiría avanzar hacia una comunidad internacional equitativa y pacífica.

“Todos los ciudadanos de todos los países deben tener la posibilidad de una vida con bienestar, y aunque parezca un sueño, es posible… El bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son actos de responsabilidad compartida de todas las naciones. En un mundo marcado por interdependencias, ningún país puede aislarse ni prosperar a costa del sacrificio ajeno. Apostar por la cooperación es, en última instancia, apostar por un futuro común basado en la justicia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Así, Claudia Sheinbaum Pardo concluyó que la reunión del G7 no debería ser una reunión de líderes únicamente, sino también un espacio de responsabilidad compartida porque “el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él”.

