Acuerdo con EU tiene que firmarse “prontito”

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo general propuesto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia de seguridad, migración y comercio debe firmarse en el corto plazo.

“Entonces, nuestro objetivo es que este acuerdo se firme muy pronto, que tengamos muy pronto buenas noticias en todos los sentidos… Tiene que ser prontito”, dijo en conferencia.

Dicho acuerdo fue planteado por la mandataria al republicano durante la octava llamada telefónica que ambos sostuvieron la tarde del martes, en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá, de la que Trump salió anticipadamente para atender lo relativo al conflicto bélico entre Irán e Israel, y que generó que se cancelaran distintas reuniones que tenía pactadas, entre ellas, con Sheinbaum Pardo.

El Dato: El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó la “peligrosa incongruencia” del oficialismo en la relación con EU, que refleja su “esquizofrenia política”.

La propuesta se enfocó en destacar los avances que ha habido en materia de seguridad de este lado de la frontera, así como procurar a las familias mexicanas que residen en aquel país, y en reconocer el aporte que hacen al mismo. El miércoles, la mandataria destacó que el republicano mostró apertura para alcanzar dicho acuerdo.

En cuanto al aspecto comercial, descartó desde antier que se trate de tocar los términos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, porque eso ocurrirá cuando se revise dicho pacto en 2026.

En otro punto, la Presidenta se dijo optimista en que la relación entre ambos países llegará a buen puerto, de manera que los inversionistas encuentren condiciones para exportar hacia Estados Unidos también.

“Tengo optimismo en que la situación con Estados Unidos va a quedar en buenos términos y con mucha garantía, digamos, para todos los inversionistas que quieren exportar hacia los Estados Unidos”, dijo.

También destacó que la moneda mexicana ha mostrado fortaleza frente al contexto de incertidumbre a escala global provocado por las decisiones arancelarias de Donald Trump, e incluso, subrayó que el peso se ha mostrado “de manera extraordinaria” frente al mercado internacional.

“Nuestra moneda se ha beneficiado de esta situación. Y digamos que dentro de todo el marco internacional porque, por supuesto que hay afectaciones derivadas no sólo en México, en el mundo entero, de las tarifas o aranceles que puso el presidente Trump, pero no solamente a los países que no son Estados Unidos, sino al propio Estados Unidos… Frente al mercado internacional, el peso ha reaccionado de manera extraordinaria”, dijo.

A esto, la mandataria federal agregó que si subiera un poco el valor del peso frente al dólar, eso convendría a las exportaciones.

Recordó que en los meses recientes se registró una caída ligera en las exportaciones automotrices, lo cual no solamente se atribuye a los aranceles, sino también a una baja en la demanda de autos por parte de la Unión Americana.

“Entonces, lo que todos queremos es estabilidad, es certidumbre, que permita que se recupere, particularmente, la economía de exportación de nuestro país; pero dadas las circunstancias, la economía de México está bien, está fuerte y está reaccionando bien”, sostuvo.

México siempre llama a la paz, responde a Teherán

› Por Yulia Bonilla y Sergio Ramírez

Luego de que la representación diplomática de Irán pidiera al Gobierno de México mediar ante los ataques de Israel, Claudia Sheinbaum respondió que el país no puede actuar bajo otros términos más que lo dictado por el marco constitucional.

El miércoles, Rostam Adabinia, encargado de negocios de Irán en México, llamó al Gobierno federal a pronunciarse respecto al conflicto bélico desatado en Medio Oriente, por estimar que su condición y reconocimiento como una nación pacificadora podría tener algún impacto en dicho enfrentamiento.

La mandataria recordó su mensaje ante los líderes del G7 el martes, donde destacó que el marco constitucional de México es de siempre llamar a la paz y así se mantendrá.

“Nosotros, en el marco de nuestra política exterior, siempre llamando a la paz; fue lo que hice en el G7. Y esa siempre va a ser nuestra toma de posición, porque así lo dice la Constitución; nosotros no podemos salir del marco constitucional en política exterior”, dijo.

El Tip: la SRE informó que 136 connacionales han salido de la zona de conflicto: 19 de Irán, 88 de Israel y 29 más, de Jordania.

LEJANO. Consultado respecto a la mediación de México en el conflicto bélico entre Israel e Irán, como lo solicitó este último, el internacionalista Fausto Pretelin consideró que se ve muy lejana esa posibilidad, porque nuestro país tiene seis años sin una política exterior proactiva, y sólo se ha ofrecido a nivel internacional programas como Sembrando Vida.

“Yo sinceramente lo veo muy lejano porque llevamos seis años sin política exterior proactiva, es decir, nuestra única oferta ha sido Sembrando Vida, pero no más allá. Entonces, sinceramente no lo veo ni de cerca posible”, refrendó el especialista en entrevista para el programa Al mediodía con Solórzano, en las redes sociales de La Razón.

Sobre el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que en dos semanas decidirá si su país ataca a Irán, Pretelin calificó como ambigua esa postura al decir “verdades a medias o medias mentiras”.