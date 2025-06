“Me sacaron hace tres días y voy de regreso”

“Trump tardó más en sacarme, que yo en regresarme”, relató un mexicano migrante que fue deportado hace unos días desde California en Estados Unidos, tras las redadas implementadas por la Oficina de Inmigración, el FBI y la DEA en el área de Los Ángeles, y otras ciudades como Nueva York y Chicago.

A través de un video publicado en redes sociales, el usuario identificado como Rafael López subió el camino de cerros y veredas que cruzó recientemente para llegar a lo que parece la frontera de Tijuana con San Diego, según lo señalaron algunos internautas en sus comentarios.

“Me sacaron hace tres días y ya voy a llegar por el cerro a la ciudad”, relató el connacional en el clip de un minuto.

El Dato: Los datos oficiales de EU indican que entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintos paises.

Agregó: “Ya he caminado todos estos cerros, pero (Donald) Trump me pela la v..., y su administración chafa. Si me sacan, más tardo en devolverme”.

Mencionó que iban a ser las seis de la tarde cuando se encontraba en una de las partes altas del cerro, e incluso, refirió que al llegar a la ciudad que se observa hacia abajo -la cual no identificó-, esperaría a una persona en la carretera para que lo llevara a su casa en el país vecino.

“Ya voy a llegar al freeway aquel y ya me están esperando allá. Son las seis de la tarde, nada más lo que tardo en que me recojan y llego”, explicó Rafael.

Incluso, hizo un llamado a todos aquellos que han sido deportados a no bajar la guardia y seguir buscando el sueño americano.

“Gente, no se den por vencidos que el Trump no trae nada”, afirmó.

En la caja de comentarios, el usuario @irvingherre97 en Tik Tok, también indicó que lo deportaron a México como parte de los operativos ordenados por el presidente estadounidense.

“A mí me sacaron y al otro día ya estaba de nuevo en Estados Unidos, caminé solo como 2 horas”, apuntó.

Otro usuario, @Dodwar también contó su odisea personal. “A mí me sacaron (el) 11 de junio a Tijuana y ahorita ya ando en Los Ángeles de nuevo y trabajando en el jardín con mi mismo patrón, por eso (h)ay que ahorrar cuando se puede para esos imprevisto(s) ánimo raza saludos”.

Para Francisco Guerrero, otro de los que fueron deportados por la administración Trump hace apenas un mes, dijo que es preferible quedarse en México y ya no volver a cruzar, de manera ilegal a Estados Unidos por las consecuencias.

Incluso, cuestionó la actitud de su compatriota Rafael López de regresar a suelo estadounidense. “Pero si te vuelven agarrar a(h)ora si no te deportan te entamban x 20 años o no sé cuántos por violar la ley y a ver quién se la pela a quién, de estar en tu país natal que estar encerrado pero cada quien”, publicó.

Sin embargo, hay quienes no han corrido con la misma suerte de regresar de inmediato a EU, como el caso de Jenny Menjivar, de origen guatemalteco. “A mí me deportaron y llevo dos meses separada de mis hijas”, escribió acompañando con varios emojis llorando.

Después de que el connacional publicara el área por donde volvió a tierra estadounidense, una buena parte reprochó esa actitud, ya que, advirtieron, pone en alerta a las autoridades de aquel país y los demás deportados que van de vuelta a EU corren el riesgo de ser ubicados.

Alza en capturas, por “narrativa de amenaza”

Con un ligero aumento en detenciones migrantes entre el mes de abril y mayo de este año, 12 mil 030 en abril y 12 mil 452 en el mes de mayo, Eunice Rendón, coordinadora de la agenda migrante en México, consideró que se debe a una “narrativa de amenaza impulsada desde el gobierno de Donald Trump”, donde las autoridades en aquel país han recrudecido las detenciones.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, aseguró que, a raíz de las redadas contra migrantes en Estados Unidos y las detenciones han sido impulsadas las detenciones a través de un discurso compartido entre las personas allegadas al republicano y él mismo.

“Esta narrativa de odio, que también puede tener un impacto en cómo aquellos que ya eran racistas y se enojan, ahora se sientan con el derecho de serlo y actuar en consecuencia, porque este discurso alimenta ese enojo y ese racismo”, mencionó la coordinadora Rendón Cárdenas.

12 mil 452 detenciones de migrantes realizó ICE en mayo de 2025

En el programa Al Mediodía Con Solórzano, trasmitido por La Razón de México, Rendón refirió que algunas de las acciones que ha realizado Trump, “llevan de por sí amenazas por ejemplo de mandar a la gente a Guantánamo o incluso a la cárcel de Alcatraz, que estaban como recuperándola. Todo eso ha ocasionado que haya una reducción histórica en el flujo migratorio” desde que llegó Trump.

La experta señaló que esta situación refleja “era algo que no veíamos hace 60 años, con tasas muy bajas, en ese sentido sí han llegado en goteo algunas personas a la frontera, que muchas de ellas también son partes de contingentes que venían y se quedaron varados en el sur también de México o en la Ciudad de México, por ejemplo, donde hay otro bloque de personas migrantes, pero que ya no intentan si quiera cruzar”.

Comentó que “sigue la presencia de los países expulsores y yo creo que lo que va a pasar es una reconfiguración, en los próximos meses y años México va a ser por mucho un país de destino más que de tránsito. Las redadas, serguirán”, aseguró.