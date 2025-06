No puede haber redondeo en promedio académico de nuevos juzgadores: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que no debe haber redondeo en el promedio académico mínimo establecido en los criterios del proceso de selección de nuevos juzgadores.

“No puede haber interpretación en ese sentido. Los legisladores y el constituyente permanente fueron contundentes: 8 de calificación, y no hay una interpretación de 7.5, 7.6, 7.7. Es 8 como mínimo, no hay redondeos”.

Al ser cuestionado respecto al retraso en la validez de la elección de magistrados de circuito, Monreal consideró que ello no afecta en la certidumbre del proceso.

“Tienen plazos, están dentro del plazo legal y seguramente el INE va a resolver en los próximos días”.

El morenista rechazó que la reforma esté manchada, luego de que cinco de los 11 consejeros electorales votaran en contra de validar la elección judicial, ante las irregularidades registradas.

“La reforma está vigente, es derecho positivo, no hay forma de detener la reforma judicial salvo con un proceso del constituyente permanente. Yo creo que fue una reforma que se llevó a cabo mediante un proceso profundo y en el que hubo un proceso cuidado”, consideró.

