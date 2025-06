‘Es una injusticia’, dice Sheinbaum sobre golpiza de ICE a migrante mexicano en EU

Migrantes no deberían ser considerados como criminales, dice

La golpiza dada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a un migrante mexicano durante su detención en el marco de las redadas implementadas en dicho país fue calificada como una injusticia por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El connacional capturado por las autoridades estadounidenses fue identificado como Narciso Barranco, de 48 años de edad, jardinero de oficio. En redes sociales se viralizó el video sobre su detención en medio de su jornada laboral, en donde se observa a al menos tres agentes someterlo contra el piso y golpearlo.

Claudia Sheinbaum consideró injusta la acción y mencionó lo dicho en ocasiones anteriores, en cuanto a que se continuará con la defensa de los connacionales, tras destacar su relevancia por los aportes para hacer que Estados Unidos sea el país en el que se ha convertido.

También, Claudia Sheinbaum afirmó que el consulado ya se ha puesto en contacto con el migrante para brindarle la asistencia que requiera.

“Es injusto, todo es una injusticia… No solo son las mexicanas y los mexicanos. Eh, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad. ¿Y qué han hecho su vida allá? Que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo aunque no tengan el papel de la nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá”, dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum recalcó su postura de que los migrantes no deberían ser considerados como criminales y que si llegan a incurrir en alguna falta, entonces se les procese.

“Hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay alguna persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas. Y todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos lo vamos a hacer siempre”, dijo Claudia Sheinbaum.

