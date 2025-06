Geovanna Bañuelos recibe invitación para presidir la Mesa Directiva del Senado

En la carrera por la Mesa Directiva, Geovana Bañuelos vicecoordinadora confirmó que recibió la invitación para ostentar la presidencia de la Mesa. Señaló que es un “alto honor” y una distinción a su trayectoria legislativa; sin embargo, reiteró que aún se deberá de definir las candidaturas y esperar a la elección final.

“He recibido la invitación y estoy sumamente halagada, aunque creo que le corresponde a compañeras de la bancada de Morena, está llena de mujeres extremadamente talentosas a las que yo admiro y respeto. Y el simple hecho de que se me haya considerado, de verdad que es para mí una alta distinción, un alto honor”, dijo.

Al cuestionársele quien le realizó la invitación, aseguró que por respeto a sus compañeras morenista no revelaría el nombre de quien la invitó; sin embargo, comentó que “No está impedido por el reglamento, puede ser a final de cuentas quien proponga el Grupo mayoritario y yo me siento, insisto, halagada con la invitación que he recibido”.

TE RECOMENDAMOS: Por propiedades en EU Juez de Texas desestima denuncia de Javier Corral contra César Duarte por falta de pruebas

Bañuelos llama a la unidad en medio de tensiones entre Morena y el PT

En medio de las tensiones que han trascendido en torno a un quebranto entre Morena y el Partido del Trabajo, Bañuelos de la Torre aseguró que existe “no solamente una alianza electoral, también es política, también es legislativa”.

Reiteró su respeto por las senadoras de Morena que también aspiran al cargo y se pronunció a favor de construir una candidatura de unidad.

“Se implementó un mecanismo de votación que es democrático, que es transparente, que se ha hecho incluso hasta con presencia de fedatarios públicos, yo creo que estamos en condiciones ahora de que la votación pueda ser a través de consenso. Y todos debemos esforzarnos porque eso suceda. Es un buen mensaje”, comentó.

Finalmente, subrayó que la presidencia del Senado deberá recaer en una mujer, como se acordó desde el año pasado, y recordó que la elección se realizará a finales de agosto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT