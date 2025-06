ICE y golpeadores nacionalistas, en redadas: activistas

Organizaciones migrantes denunciaron que grupos de “nacionalistas” estadounidenses se están sumando a las redadas que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en contra de la comunidad extranjera para dar golpizas a personas que identifican como mexicanas, aunque su nacionalidad no esté clara.

Alma Rosa Camacho Mayorga, integrante de Migrant Heroes, de Arizona, señaló que asociaciones como Immigrant Defense Project han advertido que las personas pueden ser detenidas e incluso deportadas por tener condenas que pasaron hace muchos años, e incluso infracciones menores.

“Se ha hecho todo un modus operandi, al cual se han sumado personas que no son propiamente del ICE, pero que, desde su perspectiva, hacen nacionalismo golpeando y hostigando migrantes” y que incluso portan armamento y operan encapuchados, señaló.

El Dato: más de 3 mil migrantes se han autodeportado a través de la aplicación CBP Home, de los 7 mil que han aplicado hasta el momento, según la revista The Atlantic.

El número de personas detenidas por el ICE tiene entre sus registros históricos de los últimos cinco años, en su mayoría, a personas de nacionalidad mexicana, refirieron las organizaciones migrantes, que reportaron persecución a la comunidad mexicana en EU visible en “al menos 30 agresiones por día por personal supuestamente del ICE, ya que muchos están sin identificarse”.

Camacho Mayorga señaló que, entre mayo y junio, las detenciones con violencia fueron en aumento, y que en la ciudades consideradas santuario, al realizarse detenciones, se ocupó algún tipo de agresión por parte de agentes del ICE y en otros casos actuaron personas encapuchadas que, aunque decían ser parte de algún cuerpo policiaco, “nunca se identificaban debidamente, pero en el menor de los casos golpeaban regularmente en los pies a los migrantes”.

La activista señaló que debido a que los mexicanos representan el grupo de origen extranjero más nutrido en el país, posiblemente por la cercanía geográfica y la relación económica entre las naciones, por lo general se difunde que son mexicanos a quienes se detiene y no es falso, pero advirtió que hay una discriminación particular hacia esta comunidad, porque incluso “en cualquier detención, sean hondureños o guatemaltecos, los agentes les llaman mexicanos”.

Operativo afuera de una iglesia de Los Ángeles, el 11 de junio. Fotos: Especial

Immigrant Defense Project advirtió que las detenciones de mexicanos en Estados Unidos en los años fiscales entre 2021 y 2024, sumado a los primeros meses del mandato reciente del presidente Donald Trump, son un total de 209 mil 410, el 22.4 por ciento de los 931 mil 637 personas del resto del mundo.

Subrayó que las estadísticas federales muestran que casi la mitad de los detenidos, el 47 por ciento, no tiene antecedentes penales, y menos del 30 por ciento ha sido condenado por algún delito, lo que llama la atención de la comunidad, cuyos integrantes, además de sufrir detenciones arbitrarias, son aprehendidos de manera violenta.

Incluso, señaló que algunos de los detenidos y sus familiares han referido que su salud se ha visto mermada, o bien, han sido afectados en alguna parte de su cuerpo por algún tipo de lesión que normalmente en los centros de detención no son atendidas.

Captura de un médico cubano afuera de un tribunal en Texas. Fotos: Especial

En la última semana se han visto protestas en todo el país, principalmente en comunidades migrantes, donde sus familias y simpatizantes han salido a las calles en contra del acoso.

En algunos casos, los negocios han cerrado en apoyo a las protestas, dijo Carlos Zavala, quien denunció la detención de su hermano, que, al igual que él, lleva 20 años viviendo en Nueva York.

Relató que al salir de la iglesia hace dos meses su hermano fue detenido y golpeado por “agentes encapuchados, presuntamente del ICE, pero es mentira: nunca vimos que alguno tuviera una identificación, pero sí armas”.

Ven política con rasgos autoritarios

› Redacción

La política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “rasgos autoritarios” afirmó la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner.

En entrevista para el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, la activista añadió que Estados Unidos sabe bien que México es un aliado pero con las redadas y la persecución de los migrantes busca generar respaldo de parte de un grupo de ciudadanos de ese país.

“Somos aliados, y lo saben bien, pero la narrativa es para la base de Trump, es para generar ese miedo y seguir construyendo miedo en la población para no perder su base, pero sí tiene por supuesto rasgos de gobiernos autoritarios”, indicó.

El Tip: la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartió su preocupación por las redadas realizadas por personas enmascaradas.

Durante la conversación reconoció la gravedad de los operativos realizados contra los migrantes, al señalar que ocurren incluso con personas que habitan en Estados Unidos por generaciones.

“La gente cree que las personas que actúan en la seguridad pública están actuando de buena fe, pero con ese tipo de redadas en comunidades, donde el único tema es quién tiene un documento y quién no tiene un documento, cuando en Estados Unidos no ha habido una amnistía desde 1982, pues eso ya no es en buena fe”, destacó Kuhner.

Advirtió de más manifestaciones y un incremento en las acciones legales para defender a los migrantes.

“Van a tener que ser muchas más protestas, mucho más litigio, porque si han visto los litigios que están llegando ahorita desde el 20 de enero, que todas las organizaciones, por lo menos, empezaron a litigar y el litigio toma tiempo”, dijo.

Además, advirtió sobre los riesgos al fijar una cuota de detención por parte de las autoridades de EU.

“Lo que hemos visto de la administración del presidente Trump y de ICE ahora es, como leyeron esta cuota de tres mil personas al día, están desatados tratando de detener a personas y como parte de su estrategia es cubrirse las caras con estas máscaras y no identificarse”, indicó.

Reconoció que la política migratoria contrastaría con las relaciones adecuadas hacia nuestro país.

Por otra parte, calificó como absurdas las declaraciones realizadas por la fiscal general de EU, Pam Bondi, que incluyó a México en una lista de “países adversarios” junto con Irán, Rusia y China.

“No tengo palabras, es absurdo, obviamente no es una postura que tiene lógica, es un postura que no está basada en la evidencia, historia, ni en las relaciones bilaterales que acabamos de celebrar; no tiene sentido. La única forma en la que podemos ver es en este marco de generar miedo de parte de la base de Trump.

“Esta vez es mucho más grave lo que está pasando. Saben perfectamente que México no es un país adversario, que México es un país con el cual tienen un Tratado de Libre Comercio desde 1994, que son 38 millones de personas de descendencia mexicana viviendo en EU, que son aliados, que hay dos millones de estadounidenses viviendo en México, y hay familias trasnacionales”, dijo.