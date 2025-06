Luisa María Alcalde llama a aspirantes de Morena a respetar reglas rumbo a 2027; rechaza el nepotismo

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que para los aspirantes morenistas a algún cargo en 2027, “no se les acaba el mundo”, si no llegan a la contienda, porque pueden hacer política en beneficio de sus estados y deben respetar las reglas rumbo al 2027, sobre todo la relacionada al nepotismo.

A meses de que Morena determine las reglas del proceso interno para competir en las elecciones de 2027, Alcalde Luján, presidenta del partido, hizo una petición a los aspirantes a un cargo de elección popular: “respetar acuerdos tomados por el movimiento”.

“Yo estoy cierta de que en el caso de Saúl (Monreal), y de otros compañeros, tienen claridad y tienen una carrera política que no termina en la elección del 27. Al contrario, Saúl y otros compañeros seguirán haciendo política en beneficio de sus estados y de sus pueblos. No se les acaba el mundo porque no puedan ir en el 27”, dijo la dirigente nacional en conferencia de prensa.

Luisa María Alcalde afirmó que no lograr una candidatura no significa el fin de una carrera política. ı Foto: Cuartoscuro

Morena prohíbe nepotismo por exigencia ciudadana y llama a legisladores a acercarse más a la gente

Alcalde Luján recordó que la prohibición de nepotismo se da porque los ciudadanos, el pueblo, determinó que no le gusta que las familias enteras permanezcan en cargos de elección popular.

“Es una decisión colectiva que se toma en función de una exigencia ciudadana, que es que a la gente no le gusta qué se hereden los cargos a familia, es el 80 por ciento, en las encuestas se ha mostrado que a la gente no le gusta ni la reelección, ni que se den los cargos entre familiares. Entonces esa fue una decisión unánime tomada en el Consejo Nacional de Morena, eso debe respetarse y cumplirse por todos los compañeros y compañeras”, dijo.

Adicionalmente señaló que: “Lo ideal es que los legisladores vayan, le toquen la puerta a los ciudadanos, les informen sobre cuál es esta actividad que se está haciendo, por qué les beneficia, de eso se trata y eso tendrían que estar haciéndolo todos, no es eso adelantarse a los tiempos electorales, lo que sí es respetar la ley y los procesos electorales cuando ya vengan que por ejemplo los procesos de inscribirse para querer ser candidato.”

Luisa María Alcalde defendió la Ley Guardia Nacional y aseguró que con este acierto de los diputados, se abre paso a procesos más transparentes y “que con esta nueva legislación habrá estabilidad para las estrategias y el personal de la corporación”.

