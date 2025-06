Ven política con rasgos autoritarios

La política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “rasgos autoritarios” afirmó la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner.

En entrevista para el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, la activista añadió que Estados Unidos sabe bien que México es un aliado pero con las redadas y la persecución de los migrantes busca generar respaldo de parte de un grupo de ciudadanos de ese país.

“Somos aliados, y lo saben bien, pero la narrativa es para la base de Trump, es para generar ese miedo y seguir construyendo miedo en la población para no perder su base, pero sí tiene por supuesto rasgos de gobiernos autoritarios”, indicó.

El Tip: la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartió su preocupación por las redadas realizadas por personas enmascaradas.

Durante la conversación reconoció la gravedad de los operativos realizados contra los migrantes, al señalar que ocurren incluso con personas que habitan en Estados Unidos por generaciones.

“La gente cree que las personas que actúan en la seguridad pública están actuando de buena fe, pero con ese tipo de redadas en comunidades, donde el único tema es quién tiene un documento y quién no tiene un documento, cuando en Estados Unidos no ha habido una amnistía desde 1982, pues eso ya no es en buena fe”, destacó Kuhner.

Advirtió de más manifestaciones y un incremento en las acciones legales para defender a los migrantes.

209 mil mexicanos detenidos entre los años fiscales 2021 y 2024

“Van a tener que ser muchas más protestas, mucho más litigio, porque si han visto los litigios que están llegando ahorita desde el 20 de enero, que todas las organizaciones, por lo menos, empezaron a litigar y el litigio toma tiempo”, dijo.

Además, advirtió sobre los riesgos al fijar una cuota de detención por parte de las autoridades de EU.

“Lo que hemos visto de la administración del presidente Trump y de ICE ahora es, como leyeron esta cuota de tres mil personas al día, están desatados tratando de detener a personas y como parte de su estrategia es cubrirse las caras con estas máscaras y no identificarse”, indicó.

Reconoció que la política migratoria contrastaría con las relaciones adecuadas hacia nuestro país.

Por otra parte, calificó como absurdas las declaraciones realizadas por la fiscal general de EU, Pam Bondi, que incluyó a México en una lista de “países adversarios” junto con Irán, Rusia y China.

“No tengo palabras, es absurdo, obviamente no es una postura que tiene lógica, es un postura que no está basada en la evidencia, historia, ni en las relaciones bilaterales que acabamos de celebrar; no tiene sentido. La única forma en la que podemos ver es en este marco de generar miedo de parte de la base de Trump.

“Esta vez es mucho más grave lo que está pasando. Saben perfectamente que México no es un país adversario, que México es un país con el cual tienen un Tratado de Libre Comercio desde 1994, que son 38 millones de personas de descendencia mexicana viviendo en EU, que son aliados, que hay dos millones de estadounidenses viviendo en México, y hay familias trasnacionales”, dijo.