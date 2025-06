Gobierno hará todo lo que esté en sus manos para proteger a migrantes: Presidenta

Respecto a los migrantes que han referido sobre las detenciones a mexicanos, por parte de personas que llegan en autos, sin logotipos oficiales y encapuchados sugiriendo que son agentes del ICE, la Presienta de México, Claudia Sheinbaum, dijo: “no tenemos conocimiento”, sin embargo, detalló que hasta este día 252 migrantes mexicanos han sido detenidos a la fecha por autoridades de Estados Unidos.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que está en nuestras manos, vamos a hacer todo para proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados tienen una instrucción y es apoyar, hacer todo lo que está en sus manos para apoyar y proteger a los migrantes, ya se generaron nuevas instrucciones de hacer una audiencia pública a la semana para escuchar y saber lo que está ocurriendo, para poder tomar medidas, se mejoraron todos los procedimientos, porque era una burocracia tremenda”, dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

Acerca de las declaraciones del Presidente Donald Trump quien reiteró acciones en la frontera, como continuar con la construcción del muro fronterizo, impuestos a las remesas, fortalecer la migra y al ICE, Claudia Sheinbaum señaló que “es algo que ha dicho muchas veces”.

Claudia Sheinbaum dijo que es algo que ha dicho muchas veces, y descartó que estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sean la respuesta a la defensa que hizo de México al decir que “no somos piñata de nadie”.

Adicionalmente, Claudia Sheinbaum presentó un par de videos realizados por connacionales mexicanos, defendiendo su estancia en los Estados Unidos, quienes, a través de sus testimonios, hicieron saber que gracias al trabajo de los migrantes, se han construido grandes ciudades en Estados Unidos, y agregaron que ellos son los futuros médicos, abogados, ingenieros de aquel país.

El jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos, es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta”.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de este viernes señaló que los mexicanos en Estados Unidos pagan billones de dólares de impuestos, con su trabajo y advirtió que se queda con las palabras del embajador, Ronald Johnson, quien, ayer señaló: “somos familia”.

