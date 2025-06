Sheinbaum exige a EU que pruebe narcolavado de grupos financieros

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no se negarán pero tampoco admitirán las acusaciones sobre lavado de dinero vinculado al narcotráfico hechas por autoridades de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, pero exigió a dicho país comprobar los señalamientos, al considerar que hasta ahora todo ha quedado en “dichos”.

“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer (miércoles), no hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, dijo.

Antier, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano, así como de facilitar pagos de materiales para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo.

TE RECOMENDAMOS: Johnson se dice orgulloso de trabajar con Claudia Elogia Embajada estadounidense trabajo con Sheinbaum

El Dato: el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se restringirán las visas a familiares y socios señalados por lavado para personas sancionadas por narcotráfico.

Esto fue cuestionado por la mandataria federal al arranque de su conferencia de prensa, tras exponer que desde hace semanas el Departamento del Tesoro envió un reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que se señalaba transferencias con empresas en China como uno de los factores para establecer los señalamientnos sobre “narcolavado” de dinero.

Sheinbaum Pardo explicó que dichas transferencias no implican ninguna irregularidad ni delito como lavado de dinero, sino más bien se deben a la relación comercial entre ambos países, la cual está estimada en 139 mil millones de dólares, cifra que, además, resaltó que es rebasada por el intercambio financiero que tiene el propio Estados Unidos con el país asiático.

A razón de esto, añadió, desde aquel momento Hacienda pidió al Departamento del Tesoro comprobar lo señalado y, pese a no recibir mayor información, se decidió iniciar una investigación con la que se hallaron faltas administrativas por las cuales hubo sanciones.

El Tip: los senadores Clemente Castañeda, de MC, y Marko Cortés, del PAN, exigieron una investigación en este caso.

En cuanto al señalamiento en el mismo reporte sobre supuestos sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, también negó que haya indicios, pero se mantendrán las investigaciones.

Dada la falta de elementos que se advierte desde el Gobierno mexicano, la Presidenta exigió a Estados Unidos probar lo que dice, mientras tanto, de este lado no se negará pero tampoco se aceptará la acusación, pues además comentó que hay antecedentes de acciones tomadas por dicho país sin evidencias, como fue la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba”, dijo.

Aseguró que en caso de que se compruebe algún ilícito, serán las instituciones mexicanas como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las que procedan no sólo administrativamente, sino también por la vía penal.

“Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas”, insistió.

La Presidenta replicó lo que ha dicho ante otros diferendos con Estados Unidos en cuanto a que la relación debe ser de colaboración y coordinación, mas no de subordinación.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes. México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos —lo hemos dicho muchas veces—, pero no nos subordinamos… No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump”, dijo.

Además, recordó que durante el periodo extraordinario que actualmente lleva el Congreso de la Unión se están desahogando reformas para robustecer la capacidad de la UIF para actuar contra el lavado de dinero.

“Una ley muy importante que veníamos trabajando desde hace tiempo. No tiene nada que ver con esto, pero sale a cuento en este momento porque nosotros: No hay impunidad frente al lavado, e incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al sistema financiero mexicano frente a cualquier lavado de dinero”, subrayó.

Frente a este escenario, la titular del Ejecutivo federal resaltó que la economía mexicana avanza, por lo que aseguró que “no pasa nada”.

“La Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en comunicación también con Banco de México, harán todo lo necesario para mantener nuestro sistema financiero. Son bancos muy pequeños, hay que decirlo.

Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero… México está bien, está fuerte. El peso está bien hoy, el día de hoy, si ustedes lo ven. Y vamos a seguir actuando. Y no pasa nada tampoco”, declaró.