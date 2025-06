Suman 252 mexicanos en EU detenidos en redadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México no tiene conocimiento sobre las supuestas detenciones de connacionales indocumentados en Estados Unidos por personas encapuchadas.

A pregunta expresa sobre el tema, la mandataria respondió: “No tenemos conocimiento”, y en seguida detalló que, hasta ayer, 252 migrantes mexicanos han sido detenidos por autoridades estadounidenses durante las redadas.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que está en nuestras manos; vamos a hacer todo para proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados tienen una instrucción y es apoyar, hacer todo lo que está en sus manos para apoyar y proteger a los migrantes”, reiteró.

Agregó que ya se generaron nuevas instrucciones para hacer una audiencia pública a la semana para escuchar y saber lo que está ocurriendo y poder tomar medidas. “Se mejoraron todos los procedimientos, porque era una burocracia tremenda”, dijo.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró que habrá más acciones en la frontera, como seguir con la construcción del muro fronterizo, impuestos a remesas y el fortalecimiento del ICE, Claudia Sheinbaum dijo que “es algo que ha dicho muchas veces” y descartó que sea una respuesta a la defensa que ella hizo a México, al decir que “no somos piñata de nadie”.

Adicionalmente, la Presidenta presentó un par de videos realizados por connacionales mexicanos, en los que defienden su estancia en Estados Unidos. Los paisanos, a través de sus testimonios, hicieron saber que gracias al trabajo de los migrantes se han construido grandes ciudades en el vecino del norte.

Ante la posibilidad de que se promueva una ley en California para que quienes realicen redadas se identifiquen y muestren el rostro, Sheinbaum Pardo dijo que solicitará que se investigue todo lo relacionado con las denuncias sobre abusos en detenciones y que, en su caso, se haga la denuncia si existe algo ilegal.

Además, la jefa del Ejecutivo federal insistió en que se ha reforzado la asistencia consular, y dejó claro que, si los migrantes solicitan más apoyo, no se va a escatimar en respaldarlos.

Respecto al anuncio sobre la construcción de una cárcel que estará rodeada de caimanes en el estado de Florida, exclusiva para la detención de extranjeros sin documentos, la Presidenta Claudia Sheinbaum opinó que “los migrantes no son criminales” y remarcó que si no los necesitaran, no estarían trabajando ahí.

Enfatizó: “Ya han reconocido que se va a caer la producción en el campo, en los servicios. No es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, es un asunto de reconocimiento; nos toca defender a todos los migrantes que apoyan a sus familias y que hacen funcionar su economía y pagan impuestos”.

Dijo, además, que se queda con las palabras que pronunció recientemente Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México: “Somos familia”.

En días pasados, la Fiscalía General de Florida, Estados Unidos, confirmó la construcción de una nueva prisión en el estado, que será exclusiva para migrantes, la cual tendrá una particularidad: estará rodeada de miles de reptiles, para evitar que los detenidos escapen.

El lugar ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes” y será construido en donde actualmente hay un viejo aeródromo, en el corazón natural de Florida. En un principio, tendrá tiendas de campaña y camas para al menos mil migrantes, aunque con el paso del tiempo el número podría aumentar.