Flossie pega al Pacífico y Barry en el Atlántico

Paralelamente y desde dos puntos distintos, las costas mexicanas están siendo impactadas por un par de tormentas con probable intensificación a huracanes que se formaron en los océanos Atlántico y Pacífico, las cuales trajeron y mantendrán las intensas precipitaciones y riesgos de inundaciones y deslaves, razón por lo cual se restringió la movilidad de la población en estados como Guerrero y Veracruz.

Barry, formada en el Atlántico, impactó a las 19:00 horas de este domingo en el municipio de Tampico Alto, en Veracruz y sus efectos alcanzaron las fuertes precipitaciones en los estados de Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. Ante la situación, el gobierno de Veracruz activó la alerta amarilla, que representa peligro moderado para la región norte.

“Esta fase indica que el ciclón está próximo a impactar tierra, por lo que se exhorta a la población a reforzar su preparación: proteger puertas y ventanas, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, alimentos no perecederos y agua, además de ubicar su refugio temporal más cercano y conocer las rutas de evacuación”, llamó el estado.

EL Dato: Las autoridades han activado zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, en el Pacífico.

La alerta advirtió afectaciones por lluvias y vientos para más de 50 municipios veracruzanos y se insistió el llamado a la población para que no baje la guardia, así como acatar las indicaciones que den las autoridades en caso de que se pida evacuar alguna zona. Al respecto, la Secretaría de Educación estatal anunció la suspensión de clases en 51 municipios.

Cabe resaltar que, hasta las 21:00 horas, no se habían dado reportes oficiales. No obstante, habitantes de las zonas afectadas por las lluvias que acompañan la tormenta comenzaron a compartir imágenes de deslaves carreteros, razón por la cual algunos exigieron que la suspensión de actividades se decrete en toda la entidad.

Por otro lado, hacia las 9:00 horas de ayer, la depresión tropical Seis-E ya se había intensificado a tormenta tropical, asignándole el nombre de Flossie, pero durante la noche la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, ratificaron que la depresión evolucionará a huracán dentro de las próximas 24 horas.

“Se espera que se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima; el día martes será cuando se encuentre más cercana a las costas de México —Michoacán y Jalisco—. Se extiende zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero”, especificó la mandataria.

Autoridades advirtieron que Flossie ocasionará lluvias torrenciales en Oaxaca, así como intensas en Guerrero y Michoacán, que apenas hace un par de semanas padecieron el impacto del huracán Erick, que golpeó como categoría tres.

Debido a las condiciones que se esperan para la región, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, pidió a la población mantener una movilidad moderada, especialmente en la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, al ser los puntos en donde se prevé que se intensifiquen las lluvias durante la madrugada.

Autoridades guerrerenses anunciaron la suspensión de clases y actividades administrativas en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y la sierra.

La mandataria estatal llamó a la población a no salir si no se trata de una urgencia, no acercarse al mar debido al oleaje elevado que se pronosticó, ni tampoco cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas. También exhortó a la población a mantener lista una mochila de emergencia y tener ubicado el refugio temporal más cercano, los cuales fueron instalados desde el mes pasado, por la llegada del huracán Erick.

Como medida preventiva, se desplegó un operativo de seguridad en algunos puntos del estado para asistir a los automovilistas y realizar patrullajes preventivos. Temerosos de que haya una intensificación rápida de la tormenta, habitantes de Acapulco, Coyuca y otros puntos de Guerrero afectados por los anteriores huracanes, reactivaron los grupos de WhatsApp en los que compartieron las listas de los refugios, oraciones y consejos que les han servido para no volver a quedarse sin ventanas, puertas o láminas que los desastres ocurridos desde 2023 les han quitado.