Políticas de Trump afectan a 15 mil migrantes trans en EU

Las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump, también afectan a la comunidad LGBTQ+ que se ha ido a Estados Unidos, pues, de acuerdo con activistas, al menos 15 mil personas pertenecientes a este grupo han sido afectadas al reducirse los servicios de salud para ellas o incluso al recibir mayores muestras de rechazo sólo por su condición.

Tras la firma de una orden ejecutiva que busca restringir el servicio a personas transgénero y eliminar del ejército las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en EU, el presidente de la Comisión de Diversidad y Género de la Cámara de Diputados de México, Jaime López Vela, dijo que es, posiblemente, “una de las persecuciones contra la comunidad migrante LGBT más duras en la última década”.

“La mayoría de la gente de comunidad que se va de sus países, o en el caso de México de sus estados, es porque de por sí ya sufren de discriminación por el simple hecho de ser. Recientemente estuvimos en Washington y ellos, los de la comunidad, mexicanos, nos pedían intervenir por ellos. Nosotros podemos hacer mucho desde acá, pero sin meternos en sus decisiones internas con el país, aunque lo reprobemos”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Significado de Xin Xin

El diputado morenista recordó que, recientemente, Karla Gonzales García, directora del programa de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre Género, Sexualidad e Identidad, reprobó “esta directiva da continuidad al cruel patrón del presidente Trump, de crear políticas basadas en la intolerancia y el odio, especialmente hacia las personas transgénero”.

Manifestó que es importante recordar que la comunidad tiene el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Consideró que estas órdenes ejecutivas y otras acciones del gobierno de Trump atacan a las personas trans y contravienen las salvaguardias de derechos humanos para todas las personas y constituyen un enorme retroceso en materia de igualdad.

Yesenia Cortés, quien, en Jalisco era conocida como Fernando Cortés, dijo que desde hace 25 años que llegó a Estados Unidos y a la fecha, el país es diferente al que conoció a su llegada: “Todo ha cambiado considerablemente, todo es triste. Si es para la comunidad migrante, en general, para nosotros de la comunidad es triple discriminación; el colectivo en el que yo estoy al menos ha documentado ya 15 mil personas afectadas en su trabajo, en su desarrollo, sólo de la comunidad, que en su mayoría somos de México”.

Yesenia señaló que, como ejemplo de la censura, “Iberdrola ha borrado de su web principal, iberdrola.com, una entrada sobre la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ en medio de la ola antidiversidad emprendida por Donald Trump”, y la mujer transgénero dijo que de manera arbitraria Trump “tuvo la osadía de desaparecer el día del orgullo sólo porque él cree que eso es correcto”.

La también activista de mexicanos de la comunidad en Nueva York dijo que el republicano regresa al poder con una agenda que revive políticas conservadoras sobre género.

“Mientras grupos por los derechos LGBTIQ+ denuncian que su gobierno plantea eliminar protecciones legales, para personas trans y no binarias, y encienden las alarmas sobre un posible aumento en la discriminación y violencia”.

“Aunque Trump es conocido por lanzar amenazas que a menudo no se materializan, esta vez parece que no es el caso. El mismo día de su posesión, el presidente firmó unas órdenes ejecutivas que impactan profundamente a la población trans y no binaria de Estados Unidos”, señaló.