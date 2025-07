Crea pánico “Alcatraz de caimanes”; prevén llegada de primeros paisanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes el nuevo centro de detención para migrantes indocumentados, bautizado con el nombre de “Alcatraz de caimanes”, en alusión a los reptiles que, se espera, custodien gran parte de estas nuevas instalaciones. Para la comunidad migrante mexicana, conformada principalmente por trabajadores del campo y la construcción, esto representa temor y, dicen, “uno de los actos más viles de la reciente historia migrante”.

En el corazón de los Everglades, en Florida, al nuevo Alcatraz —que ya ha sido supervisado por el gobernador Ron DeSantis—, a decir de Conchita Walker, activista y periodista en EU, “se ha invitado al inquilino de la Casa Blanca a visitar las instalaciones este martes, cuando se espera que lleguen los primeros detenidos que han sido capturados en redadas y que, sabemos, varios de ellos son mexicanos, y esto representa uno de los hechos más dolorosos para la comunidad migrante”.

El Dato: A ojos de funcionarios de Florida, las duras condiciones que rodean a los Everglades y su pista de casi 3,200 metros lo convierten en un lugar ideal para albergar migrantes.

Recordó que cientos de ambientalistas, indígenas y activistas migrantes protestaron el sábado anterior contra la futura cárcel, que podría ser abierta el martes, según el gobernador DeSantis, y donde se retendrían hasta tres mil migrantes.

Expresó que el enojo e indignación de la comunidad es principalmente por el hecho de que ahora los migrantes estarán presuntamente custodiados por caimanes, pitones y especies depredadoras.

“A quienes salgan, no les espera mucho más que caimanes y pitones. Se trata de unas instalaciones de 78 kilómetros cuadrados completamente rodeadas por los Everglades. No obstante, las instalaciones no sólo contarán con la custodia de caimanes, cocodrilos y otras alimañas, ya que la Guardia Nacional también estará presente para comprobar que el nuevo centro opere de la mejor manera”, dijo.

Para Eunice Rendón, coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante en México, denunció que esta serie de acciones contribuye a aumentar el temor de las comunidades migrantes, al tiempo de aportar en el reforzamiento del racismo y la xenofobia “en contra de personas migrantes”.

Expuso que la iniciativa de Trump tendrá un costo diario de 245 dólares por cama y un gasto anual estimado en 450 millones de dólares, y “será financiada en su mayor parte por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias”.

Señaló que el proyecto ha provocado críticas de demócratas y ambientalistas, pues se cuestiona el uso discrecional de poderes de emergencia.

“Además, Florida ha ofrecido 20 millones de dólares por terrenos que podrían valer hasta 10 veces más y, por otro lado, su ubicación amenaza un ecosistema de humedales que es vital para el equilibrio ecológico y climático, porque esta zona alberga una gran biodiversidad”, señaló.

La especialista dijo que, entre enero y junio, la población detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó 44 por ciento, pasando de 39 mil a 56 mil personas, lo que refleja la creciente presión sobre un sistema de detención que privilegia la expansión punitiva sobre las soluciones estructurales.

“Más que resolver un problema de forma eficaz, lo que se busca es enviar un mensaje de miedo. Su función no es práctica, sino simbólica; en un entorno hostil y con la imagen intimidante de los cocodrilos se escenifica la dureza del sistema; es un teatro del poder que usa el sufrimiento como forma de control”, dijo.

Betty Osceola, indígena del pueblo mikasuki, una tribu amerindia que reside principalmente en el sur de Florida, señaló que “las condiciones inhumanas que esto implicaría para los migrantes no son dignas para nadie; ellos quedarían expuestos al calor extremo del verano en Florida, a los huracanes y a animales como caimanes y serpientes. Tenemos que abogar por todos nosotros y también por las especies que aquí peligran”.

A él le preocupa la rapidez de la construcción del Alcatraz, pues impacta a migrantes, ambientalistas, a la comunidad en general: “El 18 de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofreció al ICE retener ahí hasta mil migrantes. Esta era una cifra inicial; ahora resulta que los primeros llegarían esta misma semana”.

Embajada advierte de coyotes y “abogados”

› Por Sergio Ramírez

La embajada de Estados Unidos en México advirtió que “falsos abogados” ofrecen papeles para ingresar a ese país vía aérea y terrestre, lo cual es un delito que se paga con cárcel y deportación.

Al continuar su labor para persuadir a los migrantes indocumentados a no cruzar hacia ese país, a través de “coyotes” o el uso de documentos falsos, la representación diplomática dijo que el personal de migración en aeropuertos de EU está capacitado para detectar papeles apócrifos.

“Coyotes y falsos abogados están difundiendo en redes sociales que pueden conseguirte documentos falsos para volar a Estados Unidos. ¡Es una trampa! Los agentes migratorios en los aeropuertos están entrenados para detectar documentos falsos”, aseguró en su cuenta de X.

65 por ciento han disminuido los cruces ilegales a EU

Recordó a los migrantes que intentar viajar con papeles falsos resultará en multas, detención y deportación. Por ello, refrendó su llamado a que no se arriesguen ni contraten “coyotes” que sólo los perjudicarán.

Desde hace algunos meses, el gobierno estadounidense ha emprendido una campaña en redes sociales y anuncios publicitarios encabezados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para evitar que los indocumentados ingresen a territorio de EU.

Los mensajes advierten que no se arriesguen a llegar a ese país de manera ilegal porque serán detenidos, encarcelados y luego deportados a su país de origen o a cualquier otro.

Por su parte, en un mensaje en redes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que la seguridad del país inicia con asegurar sus fronteras.

“En el @StateDept nuestro Servicio de Seguridad Diplomática juega un papel crítico en esta misión, coordinando con otras agencias de aplicación de la ley para proteger la seguridad de nuestra nación”, puntualizó.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó que en lo que va de 2025 disminuyó 65.1 por ciento en los encuentros con migrantes, en comparación con el año anterior.

Embajador Chino ofrece colaborar

Por: Sergio Ramírez

A su llegada a nuestro país, el nuevo embajador de China en México, Chen Daojiang, se comprometió ayer a trabajar con dedicación para allanar más caminos de intercambio entre ambos pueblos, tender mejores puentes de cooperación y sentar bases más sólidas para la amistad.

Lo anterior en el marco de la guerra de aranceles que mantiene Estados Unidos con China y México, lo cual ha sido advertido por el gobierno asiático como una “traición” de la administración de Donald Trump a su vecino del sur.

En su primer mensaje, Chen declaró que, “como socios estratégicos integrales, China y México son buenos amigos que se brindan confianza mutua y buenos socios que buscan un desarrollo común. Bajo la dirección estratégica de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones chino-mexicanas siempre han mantenido un desarrollo saludable y estable”.

Agregó que “asumir el cargo de embajador de China en México no sólo es una misión honorable, sino también una gran responsabilidad”.

Chen Daojiang es el decimoséptimo embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en los Estados Unidos Mexicanos.