Cada día 6 migrantes mueren o desaparecen

Del año 2014 hasta diciembre del 2024, la Patrulla Fronteriza reportó 11 mil 251 migrantes muertos. Los colectivos cercanos al fenómeno migratorio registraron al menos nueve mil 100 desapariciones, sin contar los 180 desaparecidos que suman en lo que va del 2025.

Esto significa que, en 10 años, un promedio de seis migrantes ha muerto o desaparecido cada día en su trayecto entre México y Estados Unidos, en su intento por buscar una vida mejor.

No obstante, para la activista Conchita Walker, el número de desaparecidos entre México y Estados Unidos podría ser el doble de lo que las cifras marcan, porque “no (se) puede documentar a muchos de quienes desaparecen, son personas que viajaban en solitario; muchos de sus familiares piensan que han logrado establecerse en México o en Estados Unidos, pero la realidad es más cruda: simplemente dejaron de existir en la faz de la tierra”.

El Dato: Las causas principales de muerte de migrantes son las derivadas de las condiciones del viaje como ahogamiento, ambientales y falta de refugio y alimentos.

Dijo que, desde inicios del segundo periodo del gobierno de Donald Trump este año, también se han documentado desapariciones de connacionales, incluso en territorio estadounidense y ya no en México, como normalmente se esperaría.

“Muchos migrantes de la comunidad latina estaban asistiendo de manera regular a sus empleos hasta febrero, pero desde marzo y hasta la fecha, cada vez son más los connacionales que no sabemos dónde están; posiblemente escondidos o, algunos tantos, regresaron a su país sin dar aviso a nadie, no hay un cálculo exacto, pero esperemos tenerlo al menos en un periodo más”, señaló.

Walker dijo que, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el fenómeno de las desapariciones podría aumentar este 2025 y citó que “el 2024 fue el año más fatal. La OIM reportó que 2024 fue el año con más muertes de migrantes registradas, superando las ocho mil 938 personas, lo que convierte al año anterior en el más mortífero de la historia. Además de que el aumento de los desaparecidos sería incalculable debido a la falta de quienes documenten el hecho”.

La abogada migrante Anaid Arreola, radicada en Atlanta, señaló que, de los datos anteriores, lo más lamentable es que “un 4.5 por ciento de los migrantes desaparecidos y fallecidos eran niños” y, adicionalmente, advirtió sobre la peligrosidad de viajar con niños, o bien, el aumento de la “migración infantil”.

Dijo que el Proyecto Migrantes Desaparecidos es la única iniciativa que documenta las muertes de migrantes en todo el mundo, “pero aun así, muchos casos no son registrados, lo que significa que la cifra real podría ser mucho mayor”.

Señlaó que, ante la ausencia de un sistema de intercambio de información forense entre EU y los países de origen de los migrantes (México y los de América Central), en lo que se refiere a la sepultura irregular de restos localizados, pero no identificados, organizaciones han creado sistemas de alerta de desapariciones y fallecimientos como el que dio vida en 2013 cuando se creó la Forensic Border Coalition (FBC).

“Su conformación fue fruto del trabajo y confluencia de varias organizaciones humanitarias (South Texas Human Rights Center, Migrant Rights Collective y Colibrí Center for Human Rights) y grupos de investigación forense y antropológica (University of Indianapolis, Texas State University, Baylor University y el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF), todo con el objetivo de comenzar a trabajar y ver quién perdió la vida y quiénes siguen sin ser encontrados”, dijo.

Agregó que el objetivo de la coalición es, primeramente, apoyar a las familias de los migrantes desaparecidos a encontrar los restos de sus seres queridos y ofrecer soluciones para la identificación de los restos humanos encontrados en la región fronteriza de EU con México.

Sigue “cacería de brujas” en EU contra migrantes





› Por Sergio Ramírez

La “cacería de brujas” contra migrantes ha empeorado en las últimas semanas en varias ciudades de Estados Unidos porque Donald Trump no ha cumplido con su promesa de deportar a más de un millón de indocumentados en un año, lo que orilló a cancelar los festejos de independencia del 4 de julio.

Javier Calzada, vocero de la organización Héroes Migrantes, aseguró lo anterior, durante su participación en el espacio Al mediodía con Solórzano, donde rechazó que los connacionales en ese país sean terroristas o narcotraficantes, por el contrario, dijo, es gente trabajadora.

“Esto sigue empeorando. Ahorita con esa cacería de brujas aquí en Estados Unidos, cualquier persona, ya sea por nuestro color, se ve que es una persona migrante, aumenta en cualquier centro de reunión (las redadas). La única (causa) de las cosas (es) que Trump no ha llegado con la cantidad de número (de migrantes) que prometió a los ciudadanos deportar”, señaló.

Refirió que se han cancelado las celebraciones del 4 de julio en varias ciudades de Los Ángeles y del condado de Colorado, entre otras, ya que “tenemos redadas a cada momento, estamos vigilados por ICE, por inmigración”.

Agregó que en cualquier punto de reunión se espera que migración esté presente y, no se diga este 4 de julio. “Es por eso que se cancelan estas celebraciones (…) Desafortunadamente, el 4 de julio no será normal, y es por nuestra seguridad que las personas no participen, porque las redadas sí han aumentado”, apuntó.

Opinó que los señalamientos de Trump contra México y sus migrantes responden a intereses políticos y no tanto por combatir el narcoterrorismo o de ir por los líderes de los cárteles de la droga.

“Nosotros no somos terroristas, nosotros aquí somos personas que nos sumamos a este país, nosotros venimos a trabajar, a ayudar a nuestro país y a este país. Nosotros no nada más venimos a trabajar de agricultores, también tenemos familia que son profesionales, abogados, licenciados, doctores, ingenieros”, puntualizó.