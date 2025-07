Cámara de Diputados acelera juicio contra ‘Alito’ Moreno; caso Cuauhtémoc Blanco sigue estancado

La Cámara de Diputados avanza para que antes de que termine el mes de julio el dictamen del juicio de procedencia contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual senador y expresidente del PRI, tenga impulso hacia el desafuero, esto, mientras vigilan de cerca el caso de Cuauhtémoc Blanco.

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, dijo que luego de recibir información clave por parte de la Fiscalía de Campeche, “ya se trabaja para convocar a sesión de la Sección Instructora y avanzar hacia una posible resolución”.

“La Fiscalía de Campeche ya nos contestó preguntas muy específicas que le habíamos hecho desde hace tiempo. Se tardaron un ratito en contestar, pero ya contestaron”, aseguró Flores Cervantes en San Lázaro y agregó: “Con esta información, esperamos poder tener muy pronto un dictamen al respecto”.

TE RECOMENDAMOS: Con nueva nave industrial Guanajuato expande Proyecto Inventario II

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ı Foto: Cuartoscuro.

Juicios políticos estancados y sin avances en caso Cuauhtémoc Blanco, señala legislador de Morena

El legislador morenista señaló que el caso no lleva a una reapertura, “ya que el expediente nunca fue cerrado, pese a las versiones que circularon”.

“Yo no puedo hablar de reactivación, porque era un asunto que nos encontramos en los pendientes de la Sección Instructora. Solo estamos siguiendo un procedimiento que, desde nuestro punto de vista jurídico, no estaba concluido.”

Respecto a qué ocurrirá con el amparo promovido por Moreno Cárdenas, el diputado prefirió no adelantar comentarios y dijo: “Si no, no podemos hablar legalmente, sino ahorita ya los abogados de Alito lo van a ir a amparar ante mis declaraciones. Entonces no voy a hacer todavía ninguna consideración de carácter jurídico”.

En cuanto al caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado de la bancada de Morena, señaló que no tiene avances formales ante la Cámara. “No tenemos ninguna información oficial de parte de la Fiscalía del estado de Morelos, no sabemos si van a hacer una nueva solicitud. En estos momentos es un asunto no presentado ante la Cámara de Diputados”.

Adicionalmente el legislador denunció que hay más de mil 200 juicios políticos “atorados”, muchos ya prescritos, debido a la inacción de la Subcomisión de Examen Previo.

“Me encantaría poder empezar a revisar. Ya tenemos mucho revisado, pero tenemos las manos amarradas”, lamentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT