INE entrega constancias de mayoría a magistrados de tribunales de distrito

Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una ceremonia para entregar las 802 constancias de mayoría a personas magistradas integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como a personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito.

#Fotos | El INE realizó la primera de tres entregas a cargos de magistrados integrantes de tribunales colegiados de circuito y de personas juezas integrantes de los Juzgados de distrito, que ganaron en la elección judicial.



Al dirigir un mensaje, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei destacó que con este acto “México, no solo valida una elección, valida una visión de futuro”.

“México valida una visión en la que la ciudadanía, no es espectadora, sino protagonista, en la que en las instituciones, no son murallas, sino puentes, en los que la justicia no solo es un privilegio, sino un derecho”, indicó.

En este sentido instó a los nuevos funcionarios a realizar sus labores con responsabilidad pue, dijo, hoy el Estado mexicano reconoce que la justicia, no puede ser ajena a la voluntad ciudadana.

“A quienes hoy reciben su constancia de mayoría les decimos no han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite o a una coyuntura, representan la voluntad, de millones de personas, que anhelan una justicia más cercana, más humana y más equitativa”, expresó.

En su mensaje, a los funcionarios electos, Taddei Zavala, resaltó que con su voto, los ciudadanos les confiaron una de las tareas más delicadas, del Estado que es la de impartir justicia.

“Su compromiso, no es solo con la ley sino con la dignidad humana, no es solo con el tribunal sino con la historia, cada resolución, que emitan cada criterio que adopten, cada decisión que tomen deberá estar guiada por el principio de que la justicia, no es un privilegio, inherente a todos los mexicanos que debe alcanzarse con imparcialidad, con sensibilidad y con profundo respeto, a la Constitución y a las leyes”, dijo.

Luego de recibir su constancia, la Jueza Penal del Distrito Electoral seis Amaranta Rojas, lanzo un grito para demostrar su satisfacción con el proceso.

“Ganamos y ganó México, nace un nuevo Poder Judicial, con la esperanza de que todo va a salir bien, aquellos que traemos en el corazón la vocación de servicio y sobre todo la carrera judicial”, expresó seguida de aplausos de los nuevos funcionarios electos.

Al finalizar el acto y en medio de una nube de reporteros, Eluzai Rafael Aguilar, jueza penal electa por Jalisco, vinculada a la iglesia de La Luz del Mundo fue cuestionada por su relación con el líder este está secta, Naasón Joaquín García ante ello, respondió: “Todos los mexicanos tenemos derecho a ser elegidos sin importar la religión, nacionalidad, condición”, dijo.

-¿Tiene lazos con Nassón?

-No tengo ningún lazo, soy solamente una ciudadana y me gustaría mucho que se respetará, todas las personas somos ciudadanas y cada quien puede elegir. Afortunadamente por el artículo 24 todos podemos elegir la creencia que queramos.

-¿Esta garantizada la imparcialidad?

-Claro. Todo lo que quieras saber acerca de la iglesia, yo no soy el conducto, yosoy una ciudadana que ganó una elección y tu tendrás que preguntarle al vocero oficial. Voy a ser imparcial, la justicia, es imparcial para todas y todos.

