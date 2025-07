Noroña defiende gastos de funcionarios de la 4T: ‘Lo que haga con mi dinero es mi derecho’

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, salió al paso de las críticas dirigidas al movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que se exhibiera la fiesta de cumpleaños del diputado Pedro Haces, celebrada en un hotel de lujo en Paseo de la Reforma.

El senador de Morena rechazó que los gastos personales de los legisladores deban relacionarse con las políticas públicas de austeridad promovidas por el gobierno federal: “Yo creo que se confunden. Lo que yo haga con mi dinero, pues sí es mi derecho, faltaba más. (…) Pero si yo viajo como quiera, hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada”, dijo en entrevista.

También, cuestionó lo que calificó como una crítica “incorrecta” sobre la vida privada de los funcionarios, argumentando que no se puede exigir a los miembros del movimiento vivir en condiciones precarias sólo por pertenecer a un proyecto político de transformación.

“Los principios no tienen que ver. los principios no tienen que ver, a ver, si yo vengo de una familia adinerada ¿Qué, reparto mi riqueza, ya no tengo derecho a vivir como vivía, la casa que de manera legítima compré no tengo derecho?”, comentó.

Y agregó: “Ahora resulta que tienes que vivir en una colonia precaria, porque eres de un movimiento de transformación. Yo creo que hay mucha crítica incorrecta en ese sentido”, reprochó.

Comparó el caso con el del exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien acusó de no poder justificar la compra de una residencia valuada en más de un millón de dólares.

