Esperamos que cumpla sentencia en México: CSP sobre arresto de Julio César Chávez Jr.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que espera que Julio César Chávez Jr. sea deportado a México y cumpla su sentencia, luego de que ayer el boxeador fue detenido en Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum declaró no tener previo conocimiento de la orden de aprehensión contra el deportista en México, cuya carpeta de investigación inició en 2019.

Además, confirmó que es una investigación de la Fiscalía relacionada con delincuencia organizada.

Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía tuviera indicios de que el boxeador tenga nexos con el Cártel de Sinaloa, como señaló el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“No, personalmente no tenía conocimiento (del caso), ayer cuando salió la noticia nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo ‘sí tiene una orden de aprehensión en México’. Es una orden de aprehensión que incluso inicia en 2019, se otorga la orden de aprehensión hasta 2023, y lo que me informan es que la mayoría del tiempo estuvo en Estados Unidos. Se espera que pueda haber una deportación y pueda cumplir su sentencia en México, en ese proceso está trabajando la Fiscalía”, dijo Claudia Sheinbaum.

Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo en Los Ángeles al boxeador y “delincuente indocumentado” Julio César Chávez Carrasco, por lo que se acelerará su deportación, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, así como nexos con el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU confirmó lo anterior en un comunicado en el que señaló que los agentes migratorios lo detuvieron en Studio City, distrito de Los Ángeles, California, el miércoles 2 de julio, por su ingreso ilegal a Estados Unidos. “Se cree que Chávez (Jr.) es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, subrayó la autoridad.

