Chávez Jr. busca con 5 amparos evitar captura

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que han sido promovidos al menos cinco amparos a nombre de Julio César Chávez Jr. con el objetivo de evitar su detención al momento de ser entregado a las autoridades mexicanas. Sin embargo, ninguno ha sido concedido, ya que el exboxeador aún no se encuentra bajo custodia oficial en el país. Además, mencionó que el exboxeador enfrentará su primera audiencia en Estados Unidos para definir su situación legal este lunes.

“El abogado de esta persona (Julio César Chávez Jr.) señaló públicamente que el día lunes, mañana (hoy), van a tener una audiencia, y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información”, explicó.

Sostuvo que han sido interpuestos cinco amparos para que no sea detenido al pisar suelo mexicano. “El amparo no procede porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, señaló, durante una conferencia de prensa en la que se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. “Están solicitando un amparo para que no se le detenga. No hemos dado el amparo porque no aplica”, insistió.

El Dato: El fiscal explicó que la investigación contra Chávez Jr. se deriva de una denuncia presentada en 2019 por el Departamento del Interior a través de su embajada en México.

Gertz Manero criticó que el Gobierno de Estados Unidos haya permitido que el pugilista entrara a su territorio, pese a que sabían que desde el 2023 tenía en México una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El jueves pasado se dio a conocer que Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y fue señalado como inmigrante ilegal y presunto afiliado al Cártel de Sinaloa. La detención se dio luego de que el sábado pasado el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim ante Jake Paul.

Gertz Manero recordó que la orden de aprehensión contra Chávez Jr. fue emitida en 2023, como parte de una carpeta judicializada en México por presuntos vínculos con delincuencia organizada, tráfico de personas, armas y drogas.

El fiscal detalló que la indagatoria contra el boxeador inició a partir de una denuncia presentada en el 2019 por el Departamento del Interior de EU, mediante su embajada en México, en la que se le imputan delitos como delincuencia organizada y tráfico de personas, armas y drogas, presuntamente vinculados con el grupo criminal de los Guzmán, en Sinaloa.

En dicha carpeta judicializada se encontraba Ovidio Guzmán, El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, además de Néstor Ernesto Pérez Salas, El Nini, y otros operadores del cártel. Varios de ellos fueron detenidos y extraditados por solicitud del Gobierno de Estados Unidos.

Al preguntarle por qué Julio César hijo no fue detenido en México después de casi dos años de que se libró la orden de aprehensión, el fiscal subrayó que, pese a la existencia de dicha orden, Chávez Jr. ingresó legalmente a territorio estadounidense con visa de turista, estableció su residencia, contrajo matrimonio y vivió “libre y absolutamente” bajo protección de las leyes estadounidenses.

“Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión... El mismo padre de esta persona declaró que vivía en Estados Unidos protegido por sus leyes, cuando sabían que había una orden”, djo.

El fiscal general señaló que el Gobierno mexicano solicitó formalmente su entrega desde el año pasado, sin respuesta efectiva, hasta que las autoridades estadounidenses finalmente detuvieron al hijo del exboxeador Julio César Chávez. No obstante, mencionó que aún no se define la fecha ni el punto de entrega a las autoridades mexicanas.

Finalmente, cuestionó que se haya difundido una “percepción errónea” del caso y lamentó que no se pusiera atención al rol del Gobierno estadounidense previo, que permitió la estancia de Chávez Jr. en su territorio aun con pleno conocimiento de las acusaciones en su contra.