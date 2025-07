Iglesia llama a escuchar a los jóvenes

La Iglesia católica hizo un llamado urgente a no dejar a la deriva a los jóvenes de México, a escucharlos, tender puentes con ellos, porque hay muchos que caminan con el corazón herido, la mirada baja y la esperanza fracturada.

En su editorial del semanario Desde la fe, la Arquidiócesis Primada de México refrendó que la juventud de nuestro país no está sola, por lo cual, dijo, es necesario acompañarla, escucharla y abrazarla.

“Es un grito urgente que necesita oírse en las escuelas, en las casas, en las calles, en las redes sociales, en los rincones de las ciudades y también en los vacíos del alma; porque algo grave está pasando: hay muchos jóvenes que caminan con el corazón herido, con la mirada baja, con la esperanza fracturada. Y como sociedad no podemos seguir de largo”.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno inaugura central eléctrica en San Luis Potosí

“Necesitamos tender puentes, no levantar muros. Escuchar más, juzgar menos. Abrazar sin condiciones. Ése es el camino. No dejar a los jóvenes a la deriva. No condenarlos por lo que creemos que no entienden, sino caminar con ellos para descubrir juntos todo lo que pueden construir”, enfatizó.

Explicó que, aunque adultos y jóvenes hablemos idiomas diferentes, el amor en Cristo puede ser ese lenguaje común que lo une, lo entiende y lo repara todo.

Cabe señalar que este sábado 6 de julio se vivió el Jubileo de la Juventud con más de seis mil asistentes de diversos estados de la República, de los cuales, precisó, 20 por ciento no formaba parte de ningún grupo de la Iglesia.