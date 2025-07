Profeco: Canasta básica baja 3.8% en sexenio

En lo que va del sexenio y derivado de la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el precio de la canasta básica ha mostrado una reducción de 3.8 por ciento, expuso la Procuraduría Federal del Consumidor.

Al participar en la conferencia presidencial de esta mañana, el titular de Profeco, Iván Escalante, destacó que en las últimas tres semanas se han encontrado más establecimientos que ofrecen a un menor costo esta canasta.

Detalló que de noviembre a la fecha ha reducido 3.81 por ciento a nivel nacional; por regiones la mayor disminución está en el sureste con 4.66 por ciento.

En el monitoreo del precio de la canasta básica, la más barata se encontró en Campeche en 700 pesos, y la más cara en 982 pesos, en Baja California.

En cuanto al acuerdo para disminuir el precio de la gasolina de manera que no rebase los 24 pesos, afirmó que 99 por ciento de los establecimientos ya cumple con el convenio firmado con el Gobierno Federal.

Sin embargo, expuso que se mantienen algunas estaciones que comercializan el combustible por encima del precio, las cuales son reportadas ante Pemex.

Sobre la edición de julio de la Revista del Consumidor, destacó el análisis que se expone sobre 40 productos de jamón y otros embutidos. En 13 de ellos se encontró que están fuera de la norma y hay algunos que sólo se hacen pasar por jamón.

“Entonces hicimos varios hallazgos, no son veraces en sus contenidos netos normalmente, no cumplen con la declaración nutricional, contienen más sodio del que declaran. Pero lo más relevante no es eso, sino que hay marcas que intentan engañar a las personas consumidoras haciéndose pasar por jamón y no son jamón”, dijo.

Derivado de esto, los casos serán reportados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) e incluso a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para informar a proveedores sobre el incumplimiento.

Enfatizó que se revisará el etiquetado y el cumplimiento de los señalamientos que se les hagan; de no cumplirse, advirtió que se emprenderán sanciones que podrían llegar al retiro del producto del mercado.

“¿Qué vamos a revisar a partir de esta semana? Las características del etiquetado y posibles incumplimientos de leyes y normas que pudieran derivar en procedimientos por infracciones a la ley; características de los productos que pudieran resultar en inmovilizaciones e incluso retiro de estos productos del mercado y que la información de los productos no sea engañosa para el consumidor”, explicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR