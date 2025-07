Hidrocarburo viene de otro lado: Manolo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo que el decomiso de 15 millones de litros de huachicol en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe no fue extraído de ductos ubicados en el estado, sino que “proviene de otra parte y venía cruzando por el estado”.

“Este combustible proviene de otro lado, no es el huachicol que se extrae, porque está el que se roba de los ductos y este tipo de huachicol, que según las investigaciones no es de los ductos, sino que proviene de otro lado. Pero algo que es muy importante que la gente sepa que no es combustible extraído de ductos de Coahuila, sino que proviene de otra parte y venía cruzando por Coahuila y aquí es donde se da el golpe”, dijo el gobernador.

En entrevista con medios al finalizar la supervisión de la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, el mandatario dijo que este decomiso es producto de “entrarle con todo” al tema de seguridad en sus diferentes vertientes, a través de diversos operativos.

TE RECOMENDAMOS: García Harfuch rinde informe de Cero Impunidad Suman más de 44 mmdp por incautación de droga

De igual forma, apuntó que estos operativos nacen de investigaciones federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Explicó que fue así como, a raíz de las investigaciones que, gracias a una coordinación que “ya hay” con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, se desplegó un operativo “y se lograron resultados contundentes”.

El pasado lunes, autoridades federales y estatales aseguraron 129 carrotanques cargados con 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, lo que representa el mayor decomiso de combustible robado en lo que va del sexenio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Ramos Arizpe policías estatales detectaron 33 vagones de ferrocarril que permanecían en aparente abandono en las inmediaciones de una estación. Al inspeccionar las unidades, se constató que transportaban la citada cantidad de combustible, sin que se acreditara su legal procedencia.