La Presidenta llama a fortalecer el combate a la violencia desde la raíz

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer el combate a la violencia desde las raíces. Destacó que el programa “Sí al desarme, sí a la paz” ha permitido recuperar más de dos mil armas de fuego, gracias a la entrega voluntaria por parte de los ciudadanos.

“Retirar un arma de una casa es decirle no a la guerra y sí a la paz”, afirmó la mandataria, a la vez que reconoció el papel de la ciudadanía en el éxito del programa.

En un mensaje pronunciado desde el atrio de la Basílica de Guadalupe y acompañada por el rector del recinto, Efraín Hernández Díaz, y por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Salvador González, recordó que, en los primeros nueve meses de su administración, los homicidios dolosos en el país han disminuido 25 por ciento. No obstante, señaló que la tarea de construir la paz es diaria y no puede tener pausas.

El Dato: Rosa Icela Rodríguez recordó que, de acuerdo con la ONU, alrededor de mil millones de armas circulan en el mundo, de las que 85% está en manos de civiles.

Durante su discurso, la Presidenta aseguró que el desarme es también un acto simbólico de reconciliación social: “Desarmarnos no es sólo dejar caer el metal al suelo; es también soltar el odio, la venganza, la indiferencia; es mirar a la otra, al otro, y ver a un ser humano, no a un enemigo”.

“El camino a la felicidad no es el poder del dinero ni el poder que proporciona disparar un arma, es el triunfo del respeto frente a la prepotencia, de la inclusión sobre la discriminación, del abrazo frente al racismo”, concluyó.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, detalló que, entre enero y julio de este año, el programa ha logrado el canje de dos mil 135 armas, tres mil cargadores, 169 mil 800 cartuchos y 387 granadas.

Destacó que con la entrega de estas armas y su eventual destrucción “hemos reducido la violencia, hemos recuperado entornos para nuestra juventud; en otras palabras: hemos salvado vidas”.

Dijo que las Fuerzas Armadas saben “que está en juego el bienestar de las mexicanas y mexicanos y el progreso nacional. Esta suma de voluntades nos deja claro que el esfuerzo conjunto hacia un mismo objetivo nos está permitiendo forjar el México que habremos de heredar a las nuevas generaciones”.

Al tomar la palabra, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el desarme voluntario y anónimo, bajo el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, “no sólo se trata de cifras, sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos porque no terminó en la cárcel o en el hospital”.

Agregó que, con dicha iniciativa, “México envía un mensaje claro al mundo: mientras en algunas regiones del orbe la violencia escala, aquí el pueblo elige construir la paz; se trabaja en el territorio atendiendo las causas de la violencia”.

“El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lo lleva a cabo a través de la frase: ‘Más territorio, menos escritorio’. Por eso decimos que es la Presidenta de la paz”, dijo la funcionaria federal.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró que, desde 2019 hasta la fecha, se logró la reducción del 64 por ciento en el delito de lesiones dolosas con arma de fuego en la capital; además, informó que este año van 926 armas decomisadas en la ciudad con este programa.

En el evento también el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, además de la titular de Cultura, Claudia Curiel.

Descarta pacto. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya existido un pacto de impunidad durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador en favor de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto, hoy acusado de haber recibido sobornos de dos empresarios israelíes que habrían sido favorecidos en su gobierno.

Consultada sobre los nuevos señalamientos contra Peña Nieto, atribuyó a que la consulta pública que se realizó para saber si la población deseaba que se emprendiera un juicio a expresidentes no tuvo la participación suficiente para que sus resultados fueran vinculantes.

Comentó que es la Fiscalía General de la República (FGR) es la que tiene que explicar el curso que tomó la indagatoria que se abrió en 2022 contra Peña Nieto, a quien en su momento se le acusó de enriquecimiento ilícito y otros delito, y el por qué a pesar de ello no se judicializó el caso.

Recordó lo dicho por Alejandro Gertz Manero durante la conferencia del 8 de julio, al mencionar que no se le presentaron las pruebas suficientes para concretar las acusaciones.

Experto advierte por tráfico de armas

› Por Sergio Ramírez

Si Estados Unidos no asume un rol activo y coherente para frenar la producción y comercio de armas, toda acción civil se verá desbordada, advirtió José Guadalupe Medina Romero, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Señaló que, por ello, el Estado mexicano debe insistir en la corresponsabilidad internacional para frenar el comercio ilícito de armas hacia nuestro país, pues “mientras haya un arma más en manos del crimen, habrá un derecho menos garantizado para la ciudadanía”.

Advirtió que es urgente detener el ciclo de violencia alimentado por la proliferación descontrolada de armas, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 70 por ciento de ellas ingresan a nuestro territorio por el estado de Texas.

En el caso mexicano, subrayó, este problema adquiere una dimensión particularmente crítica ya que la violencia armada está íntimamente relacionada con el tráfico ilícito de armas procedentes de Estados Unidos, configurando una grave violación estructural a los derechos humanos de millones de personas.

Hablar de armas ilegales en México es hablar de desapariciones forzadas, desplazamientos internos, asesinatos de periodistas, feminicidios y masacres en comunidades indígenas, añadió.

El doctor en derecho recordó que más del 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen del mercado estadounidense, muchas de ellas adquiridas legalmente en estados del sur de ese país y traficadas ilegalmente a través de la frontera.

Comentó que esta realidad no sólo refleja un problema de seguridad pública, sino un fenómeno que mina sistemáticamente el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y o a la justicia.

“Como profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, puedo afirmar que este escenario exige un enfoque desde el corpus iuris internacional de los derechos humanos. La pasividad o inacción frente al tráfico de armas no puede entenderse sino como una omisión que viola la obligación de garantizar la seguridad y la vida digna de la población”, dijo.

México ha suscrito instrumentos internacionales como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), pero su eficacia depende de la cooperación bilateral y del compromiso real de países como Estados Unidos para frenar la venta indiscriminada de armas que terminan alimentando la violencia en nuestra región, puntualizó.