Sheinbaum rechaza propuesta sobre plurinominales de exconsejeros electorales

La propuesta hecha por exconsejeros electorales para que en la próxima reforma electoral aumenten las diputaciones por representación proporcional fue rechazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este fin de semana, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática extendió una propuesta firmada por diversos actores electorales, como los ex presidentes del INE José Woldenberg, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, en donde se propuso que la Cámara baja se componga por 250 electos por mayoría, es decir, directamente por el número de votos recibidos, y los 250 restantes por la vía plurinominal.

La mandataria reiteró su rechazo a este planteamiento al considerar que los cargos legislativos deben ser conseguidos con apoyo obtenido con recorridos en las comunidades y cercanía con la población.

Opinó que quienes llegan por la vía plurinominal no son una “verdadera representación” de la ciudadanía.

“Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan… que no ganen a un diputado, a un senador de manera directa, no tengan representación. Pero lo que sí decimos es que las listas de plurinominales no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto vaya al territorio a convencer a la ciudadanía. Entonces, ya en su momento presentaremos la propuesta que hace el Gobierno de México y pues que abra, que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación”, dijo.

