México pide a EU términos claros por cierre a ganado en frontera y evitar ‘pretextos’

Ante el tercer cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano dado la semana pasada, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al país vecino ser claro en cuanto a cuáles son los términos bajo los que decidió cerrar la importación a causa de la plaga de gusano barrenador, pues criticó que se ha tomado esta decisión bajo “cualquier pretexto”.

La Jefa del Ejecutivo federal consideró que este asunto ha tenido un uso político por parte de algunos funcionarios estadounidenses que aspiran a un cargo en las próximas elecciones en aquel país.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum refirió la conversación que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, sostuvo este miércoles con la secretaria del Departamento de Agricultura en aquel país, Brooke Rollins para seguir con la búsqueda de una solución.

“¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Digamos si no hubiera un problema político, en términos técnicos que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal… Lo que nosotros estamos pidiendo son indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la Sader en México. Lo que me comentó ayer Julio Berdegué es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos”, dijo Claudia Sheinbaum.

Y es que Claudia Sheinbaum criticó que el último cierre a la exportación del ganado se haya dado por un caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz, aún cuando esta entidad está lejana a la frontera norte.

“(Que) no sea nada más: ‘Ay, es que hubo un animal con gusano barrenador ahí en Veracruz, cerramos la frontera’ Pues no, porque qué tiene que ver Sonora, que está miles de, por casi mil y pico kilómetros de distancia del lugar donde se encontró este animal o este animal infectado. Entonces, no, no puede seguir así, de que porque se encontró uno en tal lugar, pues entonces ya se cierra la frontera”, cuestionó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum mencionó que el acuerdo alcanzado hasta ahora, encaminado a clarificar los términos bajo los que se cerrará la frontera, aún deberá ser sometido a revisión.

“Todavía se tienen que revisar en una semana para que sea un tema de largo plazo. No nada más de cualquier tema con el pretexto de cerrar la frontera”, dijo Claudia Sheinbaum,

Además, Claudia Sheinbaum recordó que en el convenio alcanzado anteriormente Estados Unidos se comprometió a destinar 30 millones de dólares para poner en operación la planta de producción de la mosca estéril, con la cual se busca contener esta plaga.

Respecto a dicha instalación, Claudia Sheinbaum comentó que estará lista dentro de 10 u 11 meses, lo cual aseguró que no significa que será el tiempo en que se abrirá nuevamente la comercialización del ganado.

“Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar y solo hay un fabricante del mundo que produce todo el equipamiento de eso. Entonces, ya se está en contacto y esperamos pues que en los próximos 10 meses, 11 meses quede instalada la planta. Eso no quiere decir que sean 11 meses para poder abrir la frontera. Entonces, hay un trabajo”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Para hacer frente a los cierres constantes que terminan por impactar en el sector nacional, Claudia Sheinbaum mencionó que también se trabaja en una alternativa como la que ya se tiene para los productores de jitomate, a lo cual este lunes se aplicó un arancel de 17.09 por ciento.

Claudia Sheinbaum mencionó que el plan consiste en fortalecer la producción nacional y brindar alternativas al sector.

“Qué más vamos a hacer? Así como con el jitomate, tenemos que dar alternativas que estén vinculadas principalmente con el mercado interno… Se está trabajando en eso, para también dar alternativas frente a esta situación de que un día cierran y otro día no, y otro día sí y afectan evidentemente a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum dijo ver un uso político de este asunto por parte de funcionarios estadounidenses, con motivo de las elecciones que se tendrán en aquel país, situación frente a la que pidió no utilizar a México y que se resuelvan los problemas que tengan dentro de su país.

“Yo pienso que, de algunos miembros del gabinete del Presidente Trump pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse que es un tema político contra México, pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata”, declaró Claudia Sheinbaum.

