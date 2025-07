Iberdrola no tiene por qué salir de México, asegura Sheinbaum; no descarta compra de plantas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las intenciones de Iberdrola por salir de México, al asegurar que hay certeza jurídica en el país para que siga su desarrollo; sin embargo, no descartó que México pudiera adquirir sus plantas más adelante.

“¿Por qué se retira si se retirara Iberdrola? Pues no tendría por qué. Porque en todo caso pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia en Palacio Nacional.

Ayer se dio conocer que la eléctrica española contrató los servicios de Barclays Bank para poner en venta sus plantas en México, bajo argumentos de incompatibilidad con el gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que lo único que pide el gobierno mexicano es que las sociedades de autoabasto se apeguen a las normas, para lo cual ya se ha abierto una mesa de diálogo. Explicó que en gobiernos pasados se le dió “vuelta” a la Constitución para permitir que empresas generaran la energía que consumía, pero esto terminó por abrir la puerta a que entre privados comenzarana comercializar entre sí la energía.

“Eso estaba prohibido por ley, porque si un privado genera energía eléctrica, pues estaba prohibido por la Constitución que un privado generara energía eléctrica y menos que la vendiera a otro privado. Sin embargo, para darle la vuelta a la Constitución, empezaron a generar estas sociedades de autoabasto. Entonces, hay muchos todavía que están en ese sistema que incluso hoy es ilegal”, mencionó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este contexto fue uno de los motivos por los que se emprendió la reforma eléctrica en el sexenio pasado, bajo la cual los sistemas de autoabastecimiento se mantienen en la ilegalidad y por lo cual lo que se les propone es que se “pongan en regla” y que la energía que les resulte excedente la venda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

“¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto que no estaban permitidas por la ley. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador en su momento? Bueno, a ver, no te quieres poner en regla, te compro tus plantas. Y se generó un esquema de compra de esas plantas a través de Banobras y de un fondo que está en Banobras y se compraron las plantas de Iberdrola. ¿Con qué motivo? Pues para que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre si su gobierno compraría las plantas que la empresa ha puesto en venta, Claudia Sheinbaum Pardo respondió que esto no está dentro de sus planes, pero tampoco lo descartaría.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que si Iberdrola decide salir del país, no habría problema porque hay otras que están interesadas en participar.

“A lo mejor se podría evaluar, no, en este momento no lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse una posibilidad a través del mismo esquema que se utilizó con Banobras. Pero primero vamos a ver si realmente esta información es certera y en caso de que lo fuera, no hay ningún problema, es decir, hay muchas empresas que tienen deseos de seguir participando en la generación eléctrica en México”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

