Morena y PAN se confrontan por viaje de ‘Andy’ López a Tokyo

Luego de ser captado Andrés Manuel López Beltrán, en Tokyo, Japón, comiendo en lujoso hotel, Morena y la oposición chocaron por esta situación, al poner en entredicho la austeridad republicana que pregonaba el expresidente y padre de “Andy”, la cual el PAN calificó como hipocresía.

A través de un live en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, defendió al secretario de Organización de Morena de los ataques de la derecha que “está hecha una canalla”, los cuales calificó como “golpeteo político”.

“¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que ‘ay es que se contradicen’, no, no se contradicen nada; a mí me preguntaron por qué no estaba en el Consejo y yo dije ‘pues se ha de haber ido de vacaciones’ y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, en qué hotel puedes estar. Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo”, dijo.

🗳📌 NOROÑA DEFIENDE A ANDY: ¿QUIÉN DECIDE SI UN LUGAR ES LUJOSO O NO?



Luego de que circularon fotos de Andy López Beltrán en un hotel de lujo en Tokio, Noroña salió a defenderlo.



Dijo que es “puro clasismo” criticarlo por vacacionar en hoteles lujosos si lo paga con su dinero.… pic.twitter.com/YwJnEwQ5lJ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 27, 2025

Fernández Noroña, quien también se ha visto envuelto en controversia por su viaje en “business class” a París, dijo que son “clasismo” las críticas a López Beltrán, quien, señaló, las vacaciones las paga con su propio dinero.

“¿Quién decide qué es lujoso? ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que en realidad es una actitud clasista, absolutamente clasista”, ironizó.

El senador de Morena ratificó que en la derecha son hipócritas y nada más están en el golpeteo, pues durante su tiempo en el poder ellos se daban la gran vida en los mejores hoteles del país y del mundo con dinero público, pero no con sus salarios que, afirmó, “eran muy buenos”.

El líder de la Cámara alta dijo estar a favor de la austeridad y recordó que, durante su viaje a Europa, debido al tiempo de vuelo, su altura y edad, el viaje debe ser en “business class”.

“Es la política pública, está bien, es la política pública, pero de ahí a todo el golpeteo de dónde comas, dónde duermas, bueno, el problema es que te pierdas en esas cosas”, reiteró.

En respuesta, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, criticó que los morenistas “predican la austeridad para el pueblo, en tanto viven como reyes. Su hipocresía les cobrará factura. México está despertando”.

Por medio de su cuenta de X, la panista subrayó que los miembros del partido guinda “defienden la represión, pobreza, falta de libertades y persecución que representa el comunismo mientras vacacionan en Madrid, Lisboa, Capri y Tokio”.

Defienden la represión, pobreza, falta de libertades y persecución que representa el comunismo mientras vacacionan en Madrid, Lisboa, Capri y Tokio.



Predican la austeridad para el pueblo en tanto viven como reyes.



Su hipocresía les cobrará factura. México está despertando. pic.twitter.com/wS4SI1HYrZ — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) July 27, 2025

La diputada del blanquiazul, María Elena Pérez Jaén, puso en duda que los morenistas obedezcan sus recomendaciones de actuar con humildad, sin excesos en los gastos.

“Mira Claudia Sheinbaum, se ve que ‘sí toman en cuenta tus sugerencias’… Ahora es Andy, le dirás que la política es humildad, pero que, si lo paga con su propio dinero, sueldo que recibió de Morena, no hay fijón”, posteó junto a las fotografías donde fue captado López Beltrán comiendo en el restaurante del Hotel Okura en Tokyo.

Mira @Claudiashein, se ve que "sí toman en cuenta tus sugerencias"...

Ahora es Andy, le dirás que la politica es humildad, pero que si lo paga con su propio dinero, sueldo que recibió de Morena, no hay fijón... https://t.co/xHAcafB36z — Ma Elena Pérez-Jaén Zermeño🇲🇽 (@MElenaPerezJaen) July 27, 2025

