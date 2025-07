Mejora de perspectivas económicas para México es porque ‘plan rinde efectos y será mejor’: Sheinbaum

La mejora en las perspectivas económicas para México, como recientemente ocurrió de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), son porque el plan echado a andar en el país ya comienza a tener efectos y se superará en 2026, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este martes, el FMI modificó al alza sus estimaciones, que para México pasó de un escenario de recesión del -0.3 por ciento a un crecimiento de 0.2 por ciento.

“Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ya advertía una equivocación en la contracción pronosticada hace unas semanas, por lo que con la reciente estimación se observa que la economía nacional se encuentra fuerte y sólida.

“El plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Pasa de menos a más. A algunos no les gusta, lo que a los adversarios políticos quisieran es que a México le fuera mal. Pero no, no le va a ir mal porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este día en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que esta mejora se da en un contexto en el que la incertidumbre por las aplicaciones arancelarias de parte de Estados Unidos sí han impactado, pero no solo a México sino a nivel global.

