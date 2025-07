Destaca mejor perspectiva de crecimiento económico

La mejora en las perspectivas económicas para México por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) es porque el plan echado a andar en el país ya comienza a tener efectos y se superará en 2026, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El martes, el FMI modificó al alza sus estimaciones de un escenario de recesión, con -0.3 por ciento para México, a un crecimiento de 0.2 por ciento. La mandataria recordó que ya advertía una equivocación en la contracción pronosticada hace unas semanas, por lo que con la reciente estimación se observa que la economía nacional se encuentra fuerte y sólida.

“Y el Fondo Monetario, ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos: ‘Se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida’”, dijo Sheinbaum.

Aseguró que el avance en las perspectivas es producto de las decisiones económicas que se han tomado al interior de su administración.

“El plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Es positivo, pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal; pero no, no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona, ya se demostró durante seis años y lo estamos demostrando ahora”, expresó.

Destacó estadísticas elaboradas por la Secretaría de Hacienda, que indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) que se esperaba creciera sólo al 0.4 por ciento, en realidad aumentó en 0.7 por ciento del primer al segundo trimestre del año.

No obstante, mencionó que el PIB no es un indicador que habla totalmente de una economía, porque el crecimiento de ésta no refleja necesariamente que haya buenos salarios, bienestar entre la población o que se consiga reducir las desigualdades. En este contexto, se dijo optimista en cuanto a que los nuevos indicadores del Inegi mostrarían resultados positivos.

“Pero tomando en cuenta sólo crecimiento económico, aún en las condiciones actuales de aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre que esto genera, hay crecimiento. Por supuesto que hay sus impactos, por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no sólo en México, en el mundo entero, y particularmente en México por la integración económica que tenemos con EU”, dijo la mandataria.

En otro tema, destacó que la banca privada podría hacer más para apoyar al desarrollo del país, al dar más créditos en beneficio de pequeñas y medianas empresas.