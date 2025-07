Otro morenista viajero

Otro morenista que se contagió de los tours por Europa y Asia, nos dicen, es el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, quien decidió irse de vacaciones a la isla Mykonos, en Grecia. Seguramente con sus ahorros, justificará el edil, quien tiene un sueldo quincenal de 52 mil 186 pesos. Pareciera que no todos los militantes de la 4T han asimilado la llamada de atención que lanzó la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que vivan en la “justa medianía”. Moreno Bastida hasta el momento no ha desmentido ese viaje. Sólo hace mutis y prefiere postear mensajes en su cuenta de X de que son atendidos los temas que más le importan a la gente, como los baches, prevenir inundaciones, mejorar el alumbrado público y otros. Hay quienes comentan, no sin ironía, que cuando Andrés Manuel López Beltrán, los Yunes, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y el diputado Enrique Vázquez se enteren de sus vacaciones, le dirán: “Bienvenido al club”. Veremos.

