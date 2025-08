Iglesia expresa preocupación por contenido digital que exalta el mal y la muerte

Al expresar su preocupación por la proliferación de contenido digital, de eventos y festivales que exaltan el mal y la muerte, la Iglesia católica llamó a las familias a enseñar a los niños y jóvenes a construir relaciones sostenibles, conscientes, no efímeras que sólo busquen likes.

En el editorial del semanario Desde la fe, destacó que en ese mundo digital y de entretenimiento donde crecen nuestros jóvenes no puede ser invadido por mensajes sin alma o símbolos vacíos. Por ello, añadió, es necesario generar espacios para que los jóvenes recuperen el afecto humano, la escucha cercana y se reconozcan dignos de vivir.

“Un llamado a las familias para enseñar a los niños a construir relaciones sostenibles, conscientes, no efímeras, reforzando aprendizajes como el hecho de que la auténtica amistad nace de compartir vida, no solo los likes; que decidir bien no es ausencia de error, sino un juicio que cuando se acompaña del amor de Dios siempre nos llevará a algo mejor y de manera libre”, agregó.

TE RECOMENDAMOS: De cara a los Juegos Olímpicos Mario Delgado encabeza ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a Asunción 2025

La Arquidiócesis Primada señaló que algunos actos pueden ser un simple video en redes sociales, o solo un espectáculo musical, pero para otros, el eco de un mundo emocional roto, que encuentra en la exaltación del mal y de la muerte una extraña forma de consuelo, y con el que algunos jóvenes desarrollan empatía.

🌙 La vigilia del Jubileo de los jóvenes ha comenzado.



Chicos de todo el mundo se han reunido para acompañar a Jesús.

Y el Papa ya está aquí.#JubileodelosJovenes #JubileodelosJóvenes2025 #roma #PapaLeoneXIV #jovenes pic.twitter.com/XAxv1QCjz0 — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) August 2, 2025

Hizo énfasis en el reciente encuentro que se vivió en días pasados en Roma, Italia, donde el Papa León XIV se reunió con más de un millón de jóvenes procedentes de 148 países, incluidos algunos que hoy viven en guerra, como Líbano, Israel, Ucrania o Siria.

Añadió que ahí, el Sumo Pontífice les habló a los jóvenes de la importancia de mantener relaciones firmes, leales y sinceras; de la valentía que nace del amor recibido y que es necesaria para tomar elecciones de vida; y de estudiar, amar y trabajar, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Ante ello, la Iglesia consideró que es importante que como sociedad nos preguntemos: ¿Qué estructuras estamos desarrollando para que nuestros hijos aprendan a decidir con conciencia, aunque se equivoquen, pues de las equivocaciones y fracasos también se aprende?, ¿qué espacios creamos hoy en nuestras comunidades para que los adolescentes se relacionen y encuentren amistades sólidas?, ¿qué tipo de valores estamos fomentando en nuestros jóvenes?

“Esta labor no solo es una tarea para los jóvenes, es también un llamado social para acompañar las inquietudes, los temores y anhelos de las nuevas generaciones, razón por la cual aprovechamos este espacio para hacer una invitación a cultivar ambientes donde se enseñe a valorar la auténtica amistad, sin filtros ni máscaras digitales”, agregó.

Por último, la Arquidiócesis pidió acompañar a los jóvenes, particularmente a aquellos que necesitan de consuelo y escucha, a descubrir su dignidad, su propósito y a fortalecer su fe, que se sepan inmensamente amados por Jesús.

Jóvenes jugando en las fuentes de la CDMX ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT