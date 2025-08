Morenistas descartan fractura por la presidencia del Senado

Senadoras de Morena descartaron una fractura interna y defendieron que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado debe quedar en manos de una mujer durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza el próximo 1 de septiembre.

Consultadas por La Razón, las legisladoras del guinda Margarita Valdez y Reyna Celeste Ascencio coincidieron en que el cargo debe recaer en una mujer con experiencia, visión democrática y capacidad de diálogo, frente a una oposición que, dijeron, actúa con beligerancia y sin propuestas.

Mientras tanto, la yucateca Verónica Camino Farjat confirmó que mantiene firme su intención de presidir la mesa directiva y llamó a que la definición interna de Morena se dé en un marco de unidad, respeto y sin fracturas.

El Dato: Gerardo Fernández Noroña, actual presidente del Senado, concluirá su cargo el próximo 31 de agosto; además, ha rechazado que se haya excedido durante su encargo.

“Sí, por supuesto que me mantengo con la intención. Desde que me lo preguntaron por primera vez dije que sí, y no ha cambiado. Creo que tengo la capacidad, he estado en la mesa directiva y conozco el trabajo, pero también respeto que haya otras compañeras que quieran participar. Lo importante es que el proceso interno sea democrático y que no divida al grupo parlamentario”, dijo.

Además, subrayó que Morena no puede darse el lujo de fracturarse por una elección interna, sobre todo en un contexto donde la oposición busca generar confrontación.

“Suficiente tenemos con una oposición que está tratando de que nos dispersemos o que manifestemos posturas en contra entre compañeros. Eso no va a pasar. Hemos pasado batallas duras, como la reforma al Poder Judicial, y no nos hemos dividido. Mucho menos una elección de mesa directiva va a hacerlo”, puntualizó.

1 año legislativo dura en el cargo el presidente del Senado

Sobre la eventual definición, adelantó que el proceso podría concretarse en la plenaria del grupo parlamentario, hacia mediados de agosto, donde Morena decidirá su propuesta para la presidencia, vicepresidencia y dos secretarías.

Por su parte, la senadora Margarita Valdez destacó que el relevo en la mesa directiva representa una oportunidad para que una mujer emanada de las filas guindas con trayectoria política y temple lidere la Cámara alta.

Aunque dijo que aún no hay una decisión tomada dentro de la bancada, resaltó que las dos aspirantes visibles —Verónica Camino y Laura Itzel Castillo— cuentan con el respaldo de sus compañeras: “Son dos mujeres valiosas, con experiencia. No hay manera de decir que alguna no esté preparada”, sostuvo.

Margarita Valdez también cuestionó la propuesta de Acción Nacional para establecer una rotación entre las distintas fuerzas políticas en la presidencia del Senado: “Una fuerza pequeñita no puede pedir lo mismo que una mayoría. No tienen argumentos ni proyecto. Si hubieran sido una buena oposición estos años, quizá podrían aspirar a algo así. Pero hoy por hoy, no hay forma”.

Respecto a los señalamientos que han circulado sobre una posible división en el grupo o un cambio en la coordinación, la legisladora descartó rupturas: “El Senado es una institución sólida y Morena también. No por un pleito o unas malas palabras esto se va a desintegrar. Aquí hay responsabilidad y claridad de rumbo”, destacó.

Al respecto, la senadora Reyna Celeste Ascencio subrayó que el proceso debe guiarse por principios de democracia interna y con base en los perfiles y trayectorias de quienes aspiran, pues, “como mujeres, siempre hemos sostenido que es tiempo de mujeres, y esta es una oportunidad de demostrarlo con hechos. Quien quede al frente contará con el respaldo de todas nosotras”, afirmó.

Cuestionada sobre los retos que enfrentará la próxima presidenta del Senado ante una oposición agresiva, Ascencio defendió la vía del diálogo: “No se trata de riñas o disputas. Se trata de asumir con responsabilidad el papel que tenemos como Senado de la República, con posturas distintas, sí, pero con un solo objetivo: el bienestar del país”.

Las legisladoras coincidieron en que Morena se mantiene cohesionado y sin señales de ruptura interna, pese a los rumores. “No hay ningún cambio de coordinación previsto. Son sólo rumores. Morena está unido”, remarcó Ascencio.