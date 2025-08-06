Caen 27 miembros de ‘Los Alfas’, célula criminal dedicada a la extorsión en el Valle de Toluca

Como parte de la estrategia contra la extorsión, autoridades federales y estatales desarticularon una la célula criminal “Los Alfas” dedicada a cometer delitos de alto impacto en el Valle de Toluca, en el Estado de México

Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este miércoles que en las acciones operativas fueron detenidos 27 presuntos integrantes de la organización, incluido su líder, Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como exelemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.

“El Alfa” fue capturado en Zinacantepec mientras viajaba a bordo de un vehículo compacto junto a otros dos hombres, identificados como Ángel Luis “N” y Margarito “N”, a quienes aseguraron envoltorios con narcóticos.

Como parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, en una operación encabezada por la @FiscaliaEdomex y en coordinación con la, @Defensamx1, @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_, @SS_Edomex y @PoliciaToluca, se desarticuló una célula criminal autodenominada “Los Alfas”,… pic.twitter.com/e60IK04mP8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 7, 2025

Informes de autoridades federales vinculan a “Los Alfas” con un grupo criminal del estado de Jalisco, y les atribuyen homicidios de integrantes de grupos rivales, con el objetivo de controlar las actividades ilícitas en el Valle de Toluca, que comprende municipios como Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, Ocoyoacac y Zinacantepec.

Son investigados, además, por delitos como narcotráfico, secuestro, robos de vehículos y extorsión a comerciantes en municipios de la región.

También cae pareja sentimental de “El Alfa”

En el operativo también fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja de “El Alfa”, quien era investigada desde marzo pasado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante las acciones operativas para desarticular al grupo criminal, fueron rescatadas dos personas secuestradas; además, aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo o alteraciones para evitar ser identificados.

Asimismo, localizaron ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, que la célula criminal utilizaba para “encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones”.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la FGJEM y la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional realizaron el traslado de los detenidos y su ingreso al penal.

cehr