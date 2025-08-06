Cooperación entre México y EU frena fentanilo, armas y migración, afirma embajador

Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump, en una imagen compuesta.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países está dando resultados tangibles, al frenar el tráfico de fentanilo hacia el norte, el ingreso de armas hacia el sur y la migración ilegal.

Por medio de su red social X, el diplomático subrayó que cada arma incautada significa “una familia más segura” y que “cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida”.

El coronel en retiro aseguró que la estrategia conjunta está orientada a proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera.

Dijo que la política de cooperación es respaldada por los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, quienes impulsan acciones coordinadas para combatir el crimen transnacional.

“Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos”, escribió Johnson.

La coordinación en seguridad entre 🇺🇸 y 🇲🇽 da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. @POTUS… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 6, 2025

