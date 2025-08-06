Crecen ventas de Pemex por el combate al robo

La estrategia de combate al robo de hidrocarburos ha derivado en un aumento de las ventas de Pemex, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum. “En algunas zonas del país, incluso, ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol”, aseguró en su conferencia.

La mandataria subrayó que la inversión que se hace a Pemex tiene, entre sus objetivos, fortalecer la logística para evitar que siga el robo de combustible. A esto, agregó que el problema se atiende desde lo que se ha denominado “huachicol fiscal”, que resultan ser las importaciones ilegales de combustible.

Además, recordó que la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, coordina un grupo de trabajo para asegurar la trazabilidad de cada barril de petróleo que se importa, de manera que se tenga el control de a qué terminales va a parar cada uno. Aunque reconoció que aún se enfrentan problemas para dar este seguimiento.

El Dato: El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció la creación de un vehículo de inversión de 250 mmdp, destinado a proyectos productivos de Pemex para el 2025

En cuanto al pago a proveedores, dijo que, hasta ahora, se han pagado 230 mil millones de pesos y que lo correspondiente a este año se podrá cumplir en tiempo. En este contexto de mejoras al interior del sector, la mandataria mencionó que el proceso de liquidación de las filiales de Pemex continúa y se ha avanzado en 40 por ciento.

Sheinbaum Pardo subrayó que ha habido acercamiento con los proveedores y la deuda que se tiene con ellos ha quedado cubierta en su mayoría. Así, remarcó el mensaje de que hay una ruta para atender esta situación, no sólo ante quienes tuvieron contratos con Pemex, sino también con quienes los tendrán a futuro.

“Se ha hablado con todos ellos, ellos saben que… Bueno, a la mayoría se les pagó; donde había deuda a proveedores, a la mayoría ya se les pagó; todavía queda un poco. Y, en general, a todas las empresas, ya sea que son contratistas de Pemex o que tienen contratos de servicios, o los nuevos contratos mixtos: hay proyecto y hay rumbo, y hay estrategia”, dijo.

“Y el pueblo de México puede estar seguro de que Pemex seguirá siendo una empresa del pueblo de México, para el pueblo de México, para el desarrollo nacional”, agregó la mandataria.

La secretaria Elena González destacó que los cambios hechos desde el sexenio anterior han permitido mejorar la eficiencia en las operaciones. “En los primeros 10 meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha reconfigurado el sector energético, haciendo una profunda transformación del sector. La modificación constitucional del año pasado y todas las leyes secundarias, así como sus reglamentos, le han devuelto a Pemex su carácter de empresa pública, dijo.

“Dado que el concepto de monopolio no le es aplicable, puede centrarse en su principal objetivo, que es elevar y velar por los intereses de los mexicanos, garantizando nuestra soberanía energética. Todo esto se dio a la luz de la transformación de todo el sector energético”, señaló.

En la primera mitad del año, proveedores de Pemex han realizado diversas movilizaciones para exigir que ya se cubran los adeudos que se tienen. Además, han expuesto que el retraso en los pagos se llegó a traducir en riesgos para el pago de salarios a sus empleados y la propia sobrevivencia de los negocios, al tratarse de pequeñas y medianas empresas.