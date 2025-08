Descartan riesgo en acuerdo de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las acciones criminales cometidas por la delincuencia organizada, pongan en riesgo la firma del acuerdo de seguridad que ya se tiene listo con Estados Unidos.

El diario The Wall Street Journal relacionó la fuga del ciudadano chino Zhi Dong Zhang de una residencia en la alcaldía Cuajimalpa, con la advertencia arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump contra México de manera casi inmediata.

La mandataria cuestionó el origen de los señalamientos hechos por el diario neoyorkino, pues aseguró que la relación que se mantiene entre ambas naciones es de respeto y colaboración.

“No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. Hay acuerdo, hay colaboración y hay cooperación permanente”, aseguró.

Sobre la firma del acuerdo, sostuvo que ya se encuentra listo y la fecha para la firma está por definirse. Remarcó que dentro del convenio se establecen los cuatro ejes principales de la estrategia de seguridad implementada en México: el respeto a la soberanía, al territorio, la confianza mutua y la colaboración y cooperación.

Al consultarle si no considera que la fuga de Zhang, la violencia que se registra en estados en la frontera norte, como Tamaulipas y los cuerpos desmembrados en Veracruz podrían ser utilizados como argumento por parte de Estados Unidos, insistió en que en México las decisiones las toma su gobierno y que debe haber respeto a la soberanía.

“Hay un acuerdo de colaboración y cooperación. Somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país soberano y con EU colaboramos y cooperamos y es muy importante esa colaboración y esa cooperación, muy importante, pero con soberanía. Y hay una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días, todos los días”, dijo.

Recordó que en una de las llamadas telefónicas que ha sostenido con Donald Trump, el republicano llegó a consultar el ingreso de tropas estadounidenses al territorio mexicano, lo que fue rechazado desde el primer momento.

“Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente Trump, sí, en alguna llamada me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos y yo le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir, pero no está sobre la mesa ese tema”, recalcó.