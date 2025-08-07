En México no hay pensamiento único, por ello se abrirá a debate la reforma electoral: Sheinbaum

"México es libre de que haya opiniones"

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México es libre y no hay pensamiento único, por lo que en lo referente a la reforma electoral se abrirán mesas para recibir diversas opiniones.

“Aquí no hay pensamiento único, como dicen los adversarios (...) México es libre de que haya opiniones, para eso se abre una mesa para recibir opiniones”, sostuvo este jueves Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Respecto al tema, Claudia Sheinbaum abundó que se abrirá una mesa de trabajo en busca de construir una propuesta integral, acorde a los tiempos actuales y que no represente tantos recursos económicos.

“Hay opiniones distintas y por eso se abre una mesa de trabajo buscando construir una propuesta integral que sea acorde con los tiempos actuales, que no represente tantos recursos del pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum agregó que “desde su punto de vista y en general del pueblo de México”, las listas de diputados y senadores plurinominales no deben seguir. Sin embargo agregó que se abrirá la discusión al respecto.

“No se trata de un pensar exclusivo. Entonces, para eso se va a opinar y puede opinar una persona de Morena, del Verde, del PT, que es nuestra alianza y también personas de los otros partidos políticos”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum agregó que, desde su óptica, los partidos políticos deben tener muchos menos recursos económicos y que los que se les destine sean usados para las campañas políticas.

“Pues que mejor tengan mucho menos recursos, ¿no? Pero los recursos tienen que ser para las campañas principalmente. Entonces, más bien los partidos políticos que tengan menos recursos, no tienen por qué tener tanto”.

También Claudia Sheinbaum consideró que debe ser fortalecida la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que verifique cualquier recurso que vaya a los partidos políticos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR