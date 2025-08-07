Ordenan libertad absolutoria contra ‘La Mojón’, lideresa del Cártel del Noroeste y sobrina del ‘Z-40′ y ‘Z-42′

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias “La Mojón”, considerada lideresa del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue liberada por orden de una jueza de control de Tamaulipas.

Quien además es sobrina de los hermanos Miguel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, líderes de Los Zetas, quienes fueron extraditados a Estados Unidos en febrero pasado, enfrentaba acusaciones de asociación delictuosa contra servidores públicos y homicidio calificado.

La resolución en favor de Monsiváis fue tomada por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas y fue notificada por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria.

“La Mojón” estaba internada en el Cefereso 16, en Morelos, en donde fue señalada de agredir y asesinar a cinco custodios y personal de seguridad de dicho penal el 10 de mayo de 2019.

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño fue detenida en enero de 2018, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su responsabilidad en el homicidio de Ricardo Martínez Chávez, quien fuera coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, así como de dos de sus escoltas y dos funcionarios de la dependencia.

En enero de 2017, servidores públicos adscritos a la Coordinación Regional de la Procuraduría en Nuevo Laredo, fueron emboscados y acribillados por varios integrantes del Cártel del Noreste.

De acuerdo con las investigaciones, los agresores dispararon más de 200 veces contra los agentes, en una acción calificada como “una acción artera con alevosía y ventaja”.

Las investigaciones arrojaron elementos jurídicos probatorios que permitieron obtener diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la de Sofía del Carmen Monsiváis.

FGR