Sheinbaum se reúne con gobernadores de Morena para revisar avances del IMSS-Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores e integrantes de su gabinete para revisar los avances del programa IMSS-Bienestar, eje clave en el sistema de salud federal.

En Palacio Nacional, analizamos con gobernadoras y gobernadores los avances de IMSS-Bienestar; la transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad. pic.twitter.com/pP6JMYuTzD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2025

Al encuentro acudieron mandatarias como Clara Brugada (CDMX), Delfina Gómez (Edomex), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) Evelyn Salgado (Guerrero) y Mara Lezama (Quintana Roo), entre otras.

También estuvieron presentes los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Julio Menchaca (Hidalgo), Eduardo Ramírez (Chiapas), Javier May (Tabasco) y Alejandro Armenta (Puebla), entre otros.

A la reunión asistieron además la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director del IMSS, Zoé Robledo, junto con otros funcionarios del sector salud.

