En Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con gobernadores de Morena para revisar avances del IMSS-Bienestar

Presidenta encabezó una reunión en Palacio Nacional con gobernadora, gobernadores y funcionarios de su gabinete para revisar los avances del programa IMSS-Bienestar

Imagen oficial en Palacio Nacional.
Imagen oficial en Palacio Nacional. Foto: @Claudiashein.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores e integrantes de su gabinete para revisar los avances del programa IMSS-Bienestar, eje clave en el sistema de salud federal.

Al encuentro acudieron mandatarias como Clara Brugada (CDMX), Delfina Gómez (Edomex), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) Evelyn Salgado (Guerrero) y Mara Lezama (Quintana Roo), entre otras.

También estuvieron presentes los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Julio Menchaca (Hidalgo), Eduardo Ramírez (Chiapas), Javier May (Tabasco) y Alejandro Armenta (Puebla), entre otros.

A la reunión asistieron además la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director del IMSS, Zoé Robledo, junto con otros funcionarios del sector salud.

