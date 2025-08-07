Sin su promotor, sale caravana con 300 personas

El éxodo migrante salió la mañana de ayer de Tapachula, Chiapas, con poco más de 300 personas.

Mientras un reducido grupo de unos 300 migrantes salió caminando de Tapachula con la intención de avanzar a lugares con mejores oportunidades de empleo, el hombre que promovió esa iniciativa, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, continuaba detenido por sus presuntos vínculos con el tráfico de personas.

La previsión original era que unas dos mil personas conformaran dicha caravana, que salió bajo la vigilancia de agentes migratorios, marinos y policías.

Desde la puesta en marcha de la política de detenciones y deportaciones de Donald Trump, el flujo de migrantes por territorio mexicano se redujo notablemente y ya no se formaban caravanas ni grupos que salen caminando desde el sureste mexicano.

Quienes salieron ayer dicen no querer llegar a Estados Unidos, sino al centro de México, ya que prefieren quedarse en el país, pero no hay trabajo en Chiapas, dijo el sacerdote Heyman Vázquez.

El Tip: La ACNUR aseguró que 80 mil personas solicitaron asilo en México en 2024, por lo que el país está en el top 10 en el mundo en cuanto a la cifra de peticiones.

“Los migrantes van a salir por la situación del trato inhumano que se le da aquí. Ellos no tienen ya ni siquiera la intención de llegar a Estados Unidos, debido a la situación que está actualmente con Trump, y pues van ahí donde se puede tener un mejor trabajo. (Tapachula) no es una opción para quedarse a trabajar, primero no hay trabajo, y si hay trabajo, hay mucha explotación, los salarios son de miseria”, dijo.

El religioso se queja de meses de espera para poder regularizar su situación u obtener la condición de refugiado. Añadió que hay muchos que tienen año y medio solicitando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el documento de regularización, sin recibirlo: “Todos entendemos que nadie puede sobrevivir en un lugar en donde no se tiene trabajo ni casa”.

Váquez Medina calificó la detención de García Villagrán de “injusta”, y explicó que su arresto muestra la preocupación del Gobierno mexicano por las caravanas, y acusó a la 4T de criminalizar a los defensores de los derechos humanos, respaldó la caravana y pidió justicia para el activista.