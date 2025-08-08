Aumentó PIB en 0.52% por venta de artesanías: Subsecretaría de Desarrollo Cultural

La subsecretaría de Desarrollo Cultural del Gobierno federal afirmó que aumentó el PIB en 0.52 por ciento por la venta de artesanías y nuevos paquetes de temporada en mercancía artesanal y sellos de garantía FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías).

Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, informó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que la nueva cuenta satélite sale en noviembre de este año y que la actividad económica generada por artesanías ascendió 156 mil 356 millones de pesos, generando un aumento en el PIB mexicano.

La subsecretaria dijo que dicho aumento se registró en estados como Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, resaltó que más de 2 mil ferias, exposiciones y muestras artesanales apoyarán a la economía nacional.

También mencionó que FONART contará con 4 tiendas en CDMX más 5 tiendas mixtas en Tulum, Tijuana, Palenque, Chichen Itzá y Guadalajara; mientras que se aplicará un nuevo modelo de comercialización que incluye paquetes de temporada (paquete de Día de Muertos, Navidad, y otras festividades).

También mencionó que todo este programa beneficiará a 7 mil 500 artesanos en eventos organizados por la Secretaría de Cultura, que ya cuenta con un cronograma para tener documentados las fechas.

El 13 de agosto, 6 municipios de Oaxaca y Guerrero participaran en materia textil y alfarería, la primera semana de octubre: 11 municipios de Oaxaca y Guerrero en materia textil y fibras vegetales; en la primera semana de octubre, 6 municipios de Veracruz participaran en materia textil y alfarería.

En la primera semana de octubre, 14 municipios de Michoacán se enfocarán en materia textil, alfarería y fibras vegetales y para la cuarta semana de octubre, 21 municipios de Sonora, se enfocarán en alfarería, fibras vegetales, madera y textil.

Por ultimo Núñez, dijo que para garantizar al comprador la pieza exhibida, dicha mercancía contará con un sello de garantía de FONART, el cual corrobora que la pieza es original, de calidad y responde a técnicas y saberes tradicionales.

