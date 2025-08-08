Diputados asisten a fiesta VIP con boletos regalados

Los diputados y cónyuges Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, en el evento realizado en 2024.

El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora petista Diana Karina Barreras, identificada en las redes como “Dato Protegido”, fueron nuevamente expuestos por sus excéntricos gastos, sin embargo, el legislador de Morena, salió a desmentir los hechos.

Luego de ser exhibidos por los lujos que han adquirido en diversos artículos, particularmente de ropa y accesorios, ayer, se difundió una serie de imágenes en las que se puede ver a los legisladores en una fiesta VIP en la que habrían pagado más de 300 mil pesos en la Fórmula 1, en octubre del año pasado, lo que desmintió el morenista diciendo que las entradas para ingresar a la fiesta se las regalaron.

El Tip: La diputada Barreras se disculpó en un video con simpatizantes del movimiento y ciudadanos “si la campaña de desinformación en su contra les causó molestia”.

Tras las críticas mediáticas por la presencia de los legisladores en una zona VIP en 2024, Club 51 respaldó las declaraciones del legislador y en un comunicado aclaró el origen de los boletos. Explicó que desde hace tres años cuenta con una suite en el Gran Premio de México y que el evento se realiza para vincular a sus miembros. Cada año, se entregan cortesías a distintas personalidades como parte de esta dinámica.

En la edición de 2024, Club 51 otorgó dos cortesías al legislador, entre otros invitados, para asistir tanto al palco como a la fiesta posterior. La empresa subrayó que se trató de un gesto institucional y no implicó gasto alguno para los invitados.

8,500 dólares costó la entrada a la fiesta VIP de la F1

Sin embargo, el académico y periodista jalisciense Jorge García Orozco, quien ha exhibido los lujos de ambos diputados, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Barreras y Gutiérrez en la fiesta VIP del evento de automovilismo que se celebró en octubre del 2024 durante el Gran Premio de México, donde se puede ver que para tener acceso a este evento cada boleto costaba ocho mil 500 dólares.

“Así fue la fiesta de 340 mil pesos que se pusieron el diputado sergiogutierrezluna y la diputada @dianakarinaba mejor conocida como #Datoprotegido en la fórmula 1, en octubre del año pasado. Cada boleto costaba 8,500 dólares”, se lee en la publicación de García Orozco.