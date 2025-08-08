“Pemex no es un barril sin fondo”, dice Padilla

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, coincidieron en que el nuevo Plan Estratégico de la empresa productiva del Estado representa una ruta viable para lograr, a partir de 2027, una operación financiera y técnica sostenible, reducir la dependencia del gas de Estados Unidos y garantizar justicia energética para la población más vulnerable.

Durante la inauguración del Foro Nacional de Energía, subrayó que la contribución fiscal de Pemex es determinante para las finanzas públicas, al tiempo que explicó la compleja situación que enfrenta la compañía para mantener sus niveles de producción de petróleo y gas.

El Dato: el plan presentado el 5 de agosto por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir en 26 por ciento la deuda de la empresa productiva del Estado hacia el año 2030.

Advirtió que México enfrenta una “dependencia brutal” del gas importado desde EU, que en algunos meses llega a cubrir hasta 96 por ciento de la demanda, principalmente para generación eléctrica: “Si nos cierran la llave, nos dejarían a oscuras, como ocurrió en 2021”.

El funcionario consideró prioritario explotar los yacimientos nacionales, aunque la mitad de ellos sean no convencionales y más difíciles de extraer. En este sentido, rechazó la percepción de que Pemex sea un “barril sin fondo”.

“Buena parte de los programas sociales se financian con lo que Pemex paga de impuestos; vean la cantidad que aportamos cada año para entender nuestro papel en las finanzas públicas”, dijo Rodríguez.

Explicó que se enfrenta un ciclo natural de agotamiento de campos petroleros: “Estamos encontrando yacimientos cada vez más pequeños, de 20, 30 o 50 millones de barriles, que apenas reemplazan una fracción de la producción anterior”.

Recordó que el pico histórico de producción de crudo se alcanzó en 2004 y el de gas en 2009; desde entonces, ambos han declinado. Frente a esta realidad, expuso que la estrategia de Pemex se basa en intensificar la exploración y maximizar la recuperación en campos actuales, con el reto de sustituir producción con yacimientos cada vez menos rentables y en un contexto de recursos limitados.

“Necesitamos más inversión para aprovechar todo el potencial geológico del país”, concluyó el directivo.

Por su parte, Castillo Juárez dijo que el Plan Estratégico de Pemex no sólo busca estabilizar sus finanzas, sino recuperar en el mediano plazo su calidad crediticia e incentivar la inversión pública y mixta.

“Estamos muy optimistas con este plan”, afirmó, al subrayar que incluye la mejora continua de Pemex en términos de eficiencia, transparencia operativa y disciplina en el ejercicio del gasto.

La morenista recordó que la deuda de Pemex se duplicó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, se redujo en un 25 por ciento.

Dijo que en la actualidad se impulsarán esquemas innovadores para atraer capital de largo plazo con respaldo del Gobierno federal y financiamiento por 250 mil millones de pesos.