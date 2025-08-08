Realizan segunda reunión de coordinación con enlaces legislativos del Gobierno de México.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió por segunda ocasión con los enlaces legislativos de la Administración Pública Federal.

Agregó que el trabajo coordinado que se realiza permite responder a desafíos y seguir ampliando derechos en beneficio de la población.

“Por segunda ocasión nos reunimos con los enlaces legislativos del @GobiernoMX para continuar el trabajo coordinado, que nos permita responder a desafíos y seguir ampliando derechos en beneficio de la población”, escribió la titular de Gobernación.

TE RECOMENDAMOS: Lanza mensaje en Truth Social Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

El pasado 10 de abril se realizó la primera reunión de coordinación de enlaces de la Administración Pública Federal, a la que también acudió Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia.

Cabe señalar que el diálogo entre poder Ejecutivo y Legislativo es parte fundamental para seguir con el trabajo del Gobierno de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR